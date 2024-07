Torres pide al PP que deje sus "excusas" para modificar la Ley de Extranjería y ayudar a las CCAA con presión migratoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este miércoles al PP que deje de "buscar excusas" y de "poner palos en las ruedas" a la modificación de la Ley de Extranjería, necesaria para que el Gobierno pueda seguir "ayudando en una competencia autonómica a los territorios que tengan tal presión" migratoria. "Si se hubiese votado así hace dos semanas, hoy estaríamos hablando de otra cosa", ha dicho Torres en declaraciones a los medios en Almería, donde ha apuntado que "incluso, a lo mejor" habría sido posible estudiar "un decreto ley aprobado por urgencia por el Gobierno de España, con el compromiso del Partido Popular de luego convalidarlo". Así, ha afeado que "se suavice, se aplauda y se le dé la razón" a una formación que "no ha querido" sacar adelante la modificación en el Congreso. "Son los responsables de que esta ley no haya caminado", ha dicho el ministro, quien ha afeado la "inesperada" postura del PP dado su pacto para sostener el gobierno de Canarias, con el que ha habido "ocho meses de trabajo", así como la presidencia de las ciudades de Ceuta y Melilla. Torres ha recordado que la reforma encontró el apoyo de nueve de los doce grupos políticos de la Cámara Baja, por lo que ha afeado que el PP se mostrara en contra de una reforma en un momento "trascendental" e "histórico". "Quien le da la espalda a esa situación de los menores en esos territorios es el Partido Popular", ha aseverado antes de incidir en el estado de esos niños "hacinados" y a quienes "no se están respetando sus derechos". Para el ministro, resulta "lamentable" que no se diera inicio al trámite parlamentario de la ley con el voto en contra del PP puesto que "incluso Andalucía ha tenido también, en otros momentos a finales del año 2018, una situación extraordinaria de llegada de menores no acompañados", con cerca de 60% de los que tenía el país, lo que dio lugar a un Real Decreto con una ampliación de financiación de un 25% por menor no acompañado para las comunidades que aceptaran acogerlos de forma voluntaria. "Aquello no funcionó porque era una solidaridad voluntaria", ha recordado Torres, quien ha incidido en que las sucesivas conferencias sectoriales entre 2021 y 2021 se avanzó en el mismo sentido también a través de un sistema de "solidaridad voluntaria", de manera que en la última reunión se ha acordado el reparto de poco más de 300 menores situados en Canarias que "van a tardar meses y meses en salir". Ante esta situación, ha insistido en que "la historia nos termina concluyendo que hay que hacer un cambio legislativo" para poder dar salida, en este momento, a los 6.000 menores que acoge una única región. "Hay que modificar la ley", ha recalcado antes de apelar al "gran consenso" que, según ha asegurado, se produjo en torno a la reforma circunscrita al artículo 35 de la ley.

