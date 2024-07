Sánchez defiende que habrá "igualdad entre españoles" tras el acuerdo con ERC para un concierto en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que habrá "igualdad entre españoles" con independencia de donde vivan, después del preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC para establecer un concierto económico en Cataluña que saque a esta comunidad del régimen común y le permita recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos. Tras su despacho veraniego con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, ha defendido que "sea cual sea el sistema de financiación" lo importante es contar con gobiernos "de izquierdas" que mantengan la fortaleza de los servicios públicos. "Por tanto, no estamos hablando tanto de quién recauda o quién gestiona sino qué se hace con esos impuestos y esos ingresos públicos para redistribuir esa riqueza a los ciudadanos de esos territorios", ha señalado. NO ACEPTA LECCIONES DEL PP SOBRE IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES En la misma línea sostiene que las singularidades de las distintas comunidades autónomas en materia de financiación "no están reñidas" con la igualdad entre españoles que "está garantizada", según afirma. En ese sentido indica que "con el mismo sistema de financiación autonómica los españoles han sufrido los mayores recortes del Estado del bienestar y los mayores avances en el fortalecimiento" del mismo. A juicio del presidente del Gobierno, la diferencia reside en que al frente del Ejecutivo Central y de los gobiernos autonómicos había gobiernos de derechas "que privatizan" servicios públicos o gobiernos de izquierdas que "creen" en ellos. Por tanto Sánchez sostiene que este es un acuerdo "bueno para Cataluña y bueno para España" y dice que no aceptará "ninguna lección" del Partido Popular sobre "igualdad" o sobre refuerzo del Estado del Bienestar porque es un partido que "debilita" los servicios públicos cuando gobierna, según ha indicado.

