Sánchez defiende que el reglamento del REB "reconoce la singularidad" de Baleares y es una "causa justa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el reglamento del Régimen Fiscal Especial de Baleares (REB) "reconoce la singularidad" vinculada a la insularidad de las Islas y lo ha calificado de "causa justa" de la sociedad. Tras su despacho veraniego con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, Sánchez ha destacado que su Gobierno "ha sido el que ha reconocido la singularidad" del factor insular y que el reglamento del régimen especial para Baleares era "una demanda de la sociedad balear". En relación con el reparto de menores migrantes no acompañados y la postura del Govern balear, el presidente ha cuestionado que "no se plantea ningún problema" a la hora de acoger, "como es justo y razonable", a refugiados ucranianos, pero que cuando vienen de otras partes "parece que hay gobiernos que no tienen el compromiso que tienen cuando llegan otros". "Yo creo que esto es rechazable y es criticable", ha afeado, remarcando que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de la tutela de los menores. En este sentido, ha criticado el "rechazo frontal" del PP que, a su parecer, demuestra cómo los 'populares' "han asimilado el discurso de la ultraderecha" en materia de migración.

