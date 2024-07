PSOE se plantea hacer una moción de censura al alcalde de Camuñas (Toledo) y espera contar con los votos del PP

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado que "no es suficiente" con que el PP expulse al alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, por sus insultos al Rey Felipe VI o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales, apuntando que no descarta realizar una moción de censura en el municipio en la que espera "contar con los votos" de los 'populares'. El diputado socialista en las Cortes regionales Antonio Sánchez ha criticado este martes en rueda de prensa que para el PP, Gallego "no es digno de ser representante del PP pero sí de toda la ciudadanía de Camuñas". Sánchez ha asegurado que el PP "no se puede esconder" ante estos hechos alegando que Gallego ya no pertenece a su partido, ya que su puesto como alcalde está sostenido por los concejales de su partido, por lo que entiende que una moción de censura llevada a cabo por los socialistas debería contar con el apoyo de los 'populares'. "Se deberían hacer mirar cuál es el nivel de exigencia que tienen a la hora de poner candidatos porque estamos ante una cuestión recurrente, antes fue un concejal en Cuadete, en otro momento el alcalde de Villares del Saz... Tenemos motivos más que suficientes para plantear cuál es el listón que pone el PP a la hora de designar candidatos", ha apuntado. ESFUERZO POR LA EMPLEABILIDAD De otro lado, Sánchez ha destacado el "esfuerzo continuo" del Gobierno regional para mejorar la empleabilidad de los castellanomanchegos y hacer una región "en la que sus vecinos tienen cada vez más oportunidades y que día a día consigue atraer más población". El diputado ha destacado que el Ejecutivo autonómico está "centrado en las necesidades, preocupaciones y retos de la población", poniendo como ejemplo el paro juvenil, en el que "se está trabajando bien hasta el punto de que se ha reducido en 30 puntos". Algo que "no es fruto de la casualidad ni de la inercia sino del trabajo constante y del diálogo con las personas y colectivos que están en el día a día de la región en esta materia".

Compartir nota: Guardar Nuevo