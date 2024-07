Líder PSOE extremeño dice que se opondrá al pacto PSC-ERC si quiebra el principio de igualdad entre españoles

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido que el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat no puede quebrar el principio de solidaridad porque ello supondría "fallar al conjunto de los españoles" y, por tanto, se posicionaría "radicalmente en contra". "Si quiebra el principio de igualdad, estaremos hablando de algo que no es otra cosa que fallar al conjunto de los españoles", ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre un preacuerdo sobre el que, en cualquier caso, ha reconocido que aún no tiene una opinión sobre el mismo porque "todavía" no se conocen los detalles del mismo y ha abundado en que, cuando los tenga, podrá valorarlo "en su justa medida". En este sentido, ha marcado distancias con la posición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien "cambia sus principios en función de los intereses" y que "le marca Génova una posición y esa es la que defiende, aunque 10 minutos antes haya defendido una diferente". A este respecto, ha expuesto que él va a mantener "siempre la misma". "Yo no he venido a estar aquí por mantenerme, sino por intentar ser útil a los extremeños y las extremeñas", de manera tal que si el acuerdo "tiene que ver con la desigualdad de los españoles" el Partido Socialista en Extremadura "está radicalmente en contra". Acto seguido, ha hecho hincapié en que los nacionalismos y los independentistas "dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra", por lo que ha abogado por ser "prudentes", a la par que ha garantizado que el Partido Socialista "siempre ha mantenido una posición y es la que sigue manteniendo su secretario general". Y es que, como ha señalado, los territorios no tributan, sino que lo hacen los españoles y la solidaridad "no la ejerce una comunidad sobre otra". "Nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, nosotros recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles como españoles que somos", ha dicho, igual que también desde la región extremeña trasladan otras cuestiones y es solidaria con aquellas comunidades que necesitan de Extremadura, "por ejemplo su potencial energético". "Esa es la importancia de todo esto". Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una comparecencia, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, con motivo de su visita a la estancia de verano de Conciliación Familiar de Adultos de Plena Inclusión de Extremadura, en la Residencia Universitaria de Fundación CB en Badajoz, Rucab

