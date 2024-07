El PSOE iniciará trámites en el Congreso, Senado y PE para averiguar el coste de la "excursión" del PP a Venezuela

El PSOE ha avisado de que iniciará "los trámites oportunos" en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo (PE) para averiguar el coste "a los contribuyentes" de la "excursión" a Venezuela de una delegación del Partido Popular "con la misión de hacerse una foto". Asimismo, los socialistas han indicado que intentarán conocer si los parlamentarios 'populares' que viajaron este fin de semana a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales llevaban de antemano el billete de avión para la vuelta en el primer vuelo disponible, lo que, según deslizan, "reforzaría la tesis" de que fue un "viaje que no debería haber sido sufragado con dinero público, ya que eran conocedores de que no serían admitidos en el país", indican en un comunicado. En ese caso, subrayan que "los shows" del PP "deben correr a cuenta de los afiliados y afiliadas del Partido Popular, con su presupuesto de la calle Génova, y no pasar la factura a todos los españoles a través de las instituciones, como parece haber sido el caso que nos ocupa", denuncian los socialistas. Precisamente, este mismo lunes el PSOE ha exigido al partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo que demuestre que fue Génova, y no el Grupo Parlamentario, quien pagó "la excursión" a Venezuela y han reclamado para ello que muestren los justificantes de pago de los billetes porque se trataría de un uso "espurio" de dinero público.

Compartir nota: Guardar Nuevo