El PP sentencia que Sánchez se convierte "en más sospechoso que nunca" tras no declarar ante el juez Peinado

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha sentenciado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convierte "en más sospechoso que nunca" tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha subrayado que Sánchez "tenía la oportunidad de demostrar que no hay nada" en ese caso, como él sostiene, pero que, al no haber contestado a las preguntas del juez, "está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en los últimos años en el Palacio de la Moncloa". "Pedro Sánchez y Begoña Gómez han convertido la Moncloa en una especie de 'coworking', en un centro de negocios a servicio de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad con la mujer del presidente del Gobierno", ha indicado Tellado. Y, a su juicio, el hecho de que "no colabore con la Justicia le deja en muy mal lugar" y su actitud "le convierte en más sospechoso que nunca". (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

