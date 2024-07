El Gobierno dice que el juez ha tomado declaración a Sánchez para "grabar un montaje" y "erosionar" su imagen

El Gobierno ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado ha acudido este martes a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el 'caso Begoña Gómez' para "hacerse una foto" en la Moncloa y "grabar un montaje" para "erosionar la imagen de la Presidencia del Gobierno". Así lo ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha adelantado que "en estos próximos días" se publicará "en algún pseudomedio digital conservador" la grabación con la declaración de Sánchez ante el juez que instruye el caso contra su esposa. "Hemos visto hoy que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno, de la Presidencia del Gobierno", ha dicho la también ministra de Educación, criticando que "no hay causa" y que se está frente "a un no caso, porque aquí no hay caso". Alegría ha proseguido diciendo que en el día de hoy "se ha venido a Moncloa a hacerse una foto" y dar así "alimento a las tertulias para este verano". También ha defendido el derecho de Sánchez a no declarar porque "viene perfectamente limitado en la ley" y que por ese motivo su declaración ha durado "exactamente dos minutos". DEFIENDE "LA DIGNIDAD" DE LA PRESIDENCIA Por otra parte, Alegría se ha referido a la querella que Sánchez ha presentado este martes contra el juez Peinado por presunta prevaricación y ha defendido que es un modo de "dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política", además de para defender "la dignidad" de la Presidencia del Gobierno. "La estrategia es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política (...) Y a su vez, cómo no, defender también la dignidad de una institución tan importante como es la Presidencia del Gobierno para que esto no vuelva a suceder nunca más. A ninguna persona, independientemente de su ideología política", ha explicado. Tras añadir que la querella contra el juez Peinado también busca defender al Poder Judicial "de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley", la dirigente socialista ha expresado la tranquilidad del Gobierno porque "no hay caso" y porque "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio". Las declaraciones de la portavoz del Gobierno tienen lugar después de que Sánchez haya presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Lo ha hecho tras acogerse a su derecho a no declarar en la causa en la que está investigada su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, alegando que es cónyuge de la investigada, Begoña Gómez.

