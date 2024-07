El Gobierno gallego acudirá a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes que Galicia acuda a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, tal y como ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Rueda. "El Consello de la Xunta, y me consta que otras comunidades van a hacer lo mismo, acordamos presentar un recurso frente al incumplimiento del propio reglamento de la Conferencia de Presidentes con la esperanza de que el Gobierno central simplemente cumpla la ley y nos convoque", ha afirmado el máximo mandatario autonómico. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente de la Xunta ha explicado que Galicia presentará un recursos administrativo para que se convoque este órgano toda vez que hay "asuntos importantísimos" que deben ser abordados en este foro. Rueda ha sostenido que el Gobierno gallego no tiene ninguna constancia de que el Ejecutivo estatal vaya a conovocar próximamente la Conferencia de Presidentes y ha lamentado tener que llegar a "estos extremos". "Son las herramientas que nos quedan cuando el Gobierno central incumple la normativa, incumple una obligación", ha dicho. Asimismo, ha reprochado que el Gobierno central trate de "sustituir el sistema autonómico de diálogo" que está establecido a través de la Conferencia de Presidentes por "pactos bilaterales". "El presidente del Gobierno se reúne con los presidentes autonómicos que le interesa, a los que le debe obediencia para mantenerse en el Gobierno y, los demás, considera que tenemos que ser espectadores pasivos que no tenemos ningún derecho ni tenemos que ser tratados por igual". En un contexto en el que Rueda aún no ha sido recibido por parte de Pedro Sánchez, un encuentro que sí ha mantenido el lendakari vasco Inmanol Pradales pese a ser investido posteriomente y con el presidente en funciones de Cataluña, Pere Aragonés, Rueda ha vuelto a señalar que "todas las comunidades autónomas" son "iguales" ante la ley y, por lo tanto, también en la relación que deben tener con el Ejecutivo estatal. El titular de la Xunta ha recordado que Sánchez se desplazó a estas comunidades, mientras que él, como presidente de la Xunta, solo recibió una carta en la que, según ha señalado, se le trasladó que la reunión "sería en breve". "Y lo último que sé, son manifestaciones de Moncloa, no sé si son veraces o no, diciendo que no había ninguna previsión de reunión. Es decir, incumpliendo y contradiciéndose a ellos mismos respecto a esa carta que me envió el presidente a las tres semanas de pedir audiencia", ha censurado. Alfonso Rueda ha señalado que seguirá insistiendo "las veces que haga falta", no por él, sino porque "habla en nombre de Galicia". "Entiendo perfectamente que el País Vasco y Cataluña tengan muchas cosas que hablar, pero Galicia desde luego, también", ha subrayado para rechazar un trato "absolutamente desigual". "No es normal ni de recibo ni de respeto, que dos nacionalidades históricas sí hayan sido recibidas por el presidente del Gobierno, que fue allí, y que a Galicia se le de la callada por respuesta", ha censurado.

