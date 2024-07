Pedro Sánchez felicita a Fran Garrigós tras ganar en los JJOO de París la primera medalla para España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al judoca Fran Garrigós, tras estrenar este sábado el medallero español en los Juegos Olímpicos de París 2024 con su medalla de bronce en la categoría de -60 kilos. "Primera medalla para el #TeamEspaña en #París2024. Fran Garrigós se lleva el bronce a casa. ¡El judo español se lo merecía! Enhorabuena, Fran. ¡Vamos, España!", ha dicho en la red social X. Garrigós (Móstoles, 1994) ha dado este sábado la primera medalla para la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de París tras conquistar el bronce en la categoría de -60 kilos del judo, mientras que la vallecana Laura Martínez se quedó a las puertas del metal. El madrileño consiguió romper su espera de 24 años sin ganar una medalla olímpica gracias al actual campeón de Europa de -60 kilos, que se ha impuesto en el combate por el bronce al georgiano Giorgi Sardalashvili. Por su parte, Laura Martínez no pudo conseguir este sábado la medalla de bronce en la categoría de -48 kilos del judo de los Juegos Olímpicos de París al caer ante la francesa en su último combate ante la francesa Shirine Boukli. La vallecana se quedó sin el premio a su gran recorrido en el tatami del Campo de Marte y tras alcanzar las semifinales, ha perdido sus dos últimos combates, en las semifinales y en la pelea por el bronce, y no logró subir al podio. Martínez se plantó en la pelea por las medallas tras lograr la victoria ante sus tres primeras rivales, la chilena Mary Dee Vargas Ley, la serbia Milica Nikolic, sexta del mundo, y la kazaja Abiba Abuzhakynova, número tres del mundo, a la que derrotó con un espectacular 'ippon'. Sin embargo, en su semifinal no pudo con la mongola Baasankhuu Bavuudorj tras un combate que se ha decidido en la Técnica de Oro. Las cosas empezaron bien para Martínez, que vio como su rival se ponía con dos amonestaciones muy pronto, pero esta reaccionó y aguantó bien hasta la Técnica de Oro donde ejecutó una gran llave para dejar fuera a la española. Para ganar el bronce, la española debía de ganar a la francesa Shirine Boukli, número cinco del ranking mundial y que contó con el plus del enfervorizado apoyo de su público. La judoca local llevó casi siempre la iniciativa y aunque Martínez logró defenderse, finalmente cayó en la Técnica de Oro por 'waza ari'.

