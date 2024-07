Aitor Esteban asegura que Vox es todavía "el elefante en la habitación" que impide al PNV "entenderse" con el PP

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que Vox es todavía "el elefante en la habitación" que impide a la formación jeltzale "entenderse" con el Partido Popular. En una entrevista a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Esteban dice no entender además la posición de Junts, que votó esta semana en contra del techo gasto, y defiende por contra que "si se apuesta por la investidura, por lo menos hay que facilitar un presupuesto al Gobierno". A su juicio, sin Presupuestos para 2025 es "muy difícil" que continúe la legislatura, pese a que "no es imposible porque, ciertamente, no hay capacidad para generar una moción de censura, los números no dan". "Aunque técnicamente sería posible, sería muy complicado mantener ese Gobierno", reitera. Cuestionado por un posible pacto de financiación en Cataluña, defiende que "mientras no se ponga en peligro el sistema de Concierto, los acuerdos a los que puedan llegar estarán bien". "Lo que sería lamentable es que se arremetiera contra el Concierto vasco por conseguir objetivos loables y para resolver problemas económicos y fiscales que se puedan tener", añade. Por otro lado, asegura que no ve al Partido Popular presentando una moción de censura y cree que "si la presentan la van a perder", al necesitar la mayoría absoluta y el apoyo de Vox. "No me veo ahí sinceramente. Y Junts, pues con el discurso que se está haciendo por parte del PP tan duro respecto a Cataluña y la amnistía tampoco lo veo. La moción estará abocada al fracaso, se quedará en algo más de ruido y de presión", describe. A su entender, Vox es "el elefante que no ha desaparecido de la habitación", en la que "seguimos estando los que estábamos". "No hay posibilidades de entendimiento. Además, esperaba que hubiera otro discurso por parte del PP. Y se ha acercado mucho a las posiciones de Vox", censura. ACUERDO CON SOCIALISTAS Además, recuerda que el PNV tiene con el PSE un acuerdo en tres niveles –ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco–, y un pacto de investidura con el PSOE. "Vamos a ser coherentes y que las instituciones funcionen. Vamos a tirar por esa línea, vamos a ser críticos con lo que veamos o creamos que no funciona, pero hemos firmado unos acuerdos y nos debemos todos a ellos. Los socialistas también", indica.

Compartir nota: Guardar Nuevo