Prohens asegura que el PP liderará la "tercera" revolución del turismo: "Vamos a ir paso a paso, eso sí, paso firme"

La presidenta del PP de Baleares y, también, presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este sábado, durante un acto celebrado en Ibiza, que el PP liderará la "tercera" revolución del turismo: "Vamos a ir paso a paso, eso sí, paso firme", ha subrayado. Prohens ha comenzado su discurso, en la clausura de la Escuela de Verano del PP, en la que también ha intervenido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente del PP de Ibiza y diputado del PP por Baleares en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, cómo hace tres años, cuando estaban en la oposición y su "guía era el PP de Ibiza", ya optaron por un modelo de liderazgo "desde la unidad" y poniendo en el centro los problemas de los ciudadanos. En este sentido, Prohens ha resaltado la importancia de los debates "sosegados", como el celebrado este sábado en Ibiza, en el que se ha referido al discurso sobre la saturación turística planteado en Balears. La presidenta de los 'populares' de Baleares y del Govern ha recordado al respecto la puesta en marcha del pacto por la sostenibilidad, en el que se decidirá sobre la transformación del modelo turístico y económico en las Islas y que "va mucho más allá de una legislatura o de una u otra ideología". Prohens ha recordado además que, al hablar de turismo en Baleares, el PP se refiere a todos los sectores. Por este motivo, se decidió desde el Govern llevar a cabo "un ejercicio de escucha activa jamás practicado en esta Comunidad" aunque "otras veces se había intentado y no se había llegado a fraguar", ha reconocido. Prohens ha resaltado asimismo que ahora Baleares debe afrontar una "tercera" revolución del sector turístico, relativa a la sostenibilidad, y debe hablarse de "límites". "Vamos a ir paso a paso, eso sí, paso firme", ha subrayado. "Esta es una tierra que vive del turismo, que ha vivido del turismo y que vivirá de él, pero debemos liderar esta transformación", ha señalado la presidenta del PP de Baleares y, también, del Govern reiterando que "hay que decrecer", pero en relación a la oferta turística ilegal, ha precisado. Finalmente, Prohens también ha defendido la gestión del PP en temas como la sanidad o la educación, resaltando que esta próxima semana presentarán desde el Govern el plan de infraestructuras en los centros "para defender, no con pancartas, sino con gestión y con hechos, la educación pública". Pues, según ha insistido, "aquí hay los que gestionan o los que sujetan pancartas". MARÍ BOSÓ: "LOS CIUDADANOS NOS HAN DADO SU CONFIANZA PORQUE LES HEMOS ESCUCHADO" Por su parte, el presidente del PP Ibiza y diputado del PP por Baleares en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, ha recordado este sábado que su partido "gana elecciones porque para y se sienta a debatir sobre los problemas de los ibicencos, elaborar juntos sus soluciones y consolidar un proyecto político". Marí ha concluido que "los ciudadanos han dado su confianza al PP con amplias mayorías porque se les ha escuchado y" esta formación "se ha puesto a su lado". "Solos no podemos hacer nada", ha reseñado.

Compartir nota: Guardar Nuevo