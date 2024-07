La Xunta pide al Gobierno que no le haga "perder más tiempo" con la gestión del litoral

Santiago de Compostela, 27 jul (EFE).- La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha urgido al Gobierno central que le transfiera las competencias de la gestión del litoral y no haga "perder más tiempo" ni a la administración autonómica ni a Galicia.

En declaraciones a los periodistas en Noia (A Coruña), Vázquez ha lamentado que respecto a la transferencia del litoral no se hayan producido cambios.

"Seguimos en la misma situación. Hace más de un año que se aprobó la ley, fue recurrida por una cuestión de inconstitucionalidad, hace tres meses que tenemos una sentencia firme y, a pesar de que ni siquiera tendríamos que pedir que se nos transfieran los medios, tanto personales como materiales lo hicimos, y el Ministerio de Política Territorial nos acaba de notificar que se lo traslada al de Transición Ecológica", ha explicado.

La conselleira ha revelado que este viernes respondieron al Gobierno con una "carta muy institucional para recordar que no tiene sentido que se aferren a esas competencias que no les pertenecen y que son propias de la comunidad autónoma".

"Espero que no nos hagan perder más el tiempo porque se lo están haciendo perder también a Galicia y ahí están los expedientes que no acaban de salir, ni por parte de la Xunta de Galicia, que no tiene los medios, ni del Gobierno central, que los tiene totalmente paralizados", ha advertido.

La titular de Medio Ambiente ha deseado que "más pronto que tarde se reúna la Comisión de Transferencias" y den esos medios a Galicia para asumir las competencias que tienen que ver con temas "medioambientales, sociales y económicos en la franja de la costa". EFE

