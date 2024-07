Gamarra acusa al Gobierno de "compartir el discurso de Maduro en vez de defender a compatriotas expulsados" de Venezuela

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado este sábado, en un acto del partido en Ibiza, al Gobierno de España de "compartir el discurso de Maduro, en vez de defender a sus compatriotas expulsados" de Venezuela, después de que un grupo de parlamentarios 'populares' que este viernes viajaron al país sudamericano, invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones de este domingo, hayan sido expulsados del país. Gamarra ha lamentado que el Gobierno no se haya pronunciado sobre la expulsión de esta delegación de parlamentarios del PP, más todavía cuando este domingo, como ha recordado, se celebran elecciones en Venezuela. Unas elecciones que, aunque "tienen que transcurrir de manera democrática", ha dicho, todo parece indicar, por como se han comportado, que no van a serlo mucho", ha añadido. En todo caso, la secretaria general del PP ha precisado que los parlamentarios que viajaron a Venezuela "fueron a observar y han observado". "Fuimos a observar y hemos observado que es una dictadura que se pudre y se cae. Hemos observado como Zapatero, el alma del 'Sanchismo', defiende el régimen chavista, y como Monedero, el alma de Podemos baila al ritmo del chavismo", ha declarado. También, ha continuado Gamarra, "hemos observado como Maduro tiene una única obsesión y es que el yugo dictatorial del chavismo siga sobre toda esa población de venezolanos". Y, según ha reiterado, "como el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido compartir el discurso de Maduro, en vez de defender a sus compatriotas". Por tanto, lo que tiene muy claro el Partido Popular, en palabras de su secretaria general es que "ha llegado el momento de que la democracia vuelva a Venezuela". Y, para ello, ha reclamado que los venezolanos puedan votar este domingo "en libertad" CRÍTICAS A SÁNCHEZ FRENTE A LA GESTIÓN DEL PP EN BALEARES Asimismo, la secretaria general del PP ha criticado este sábado que el presidente Pedro Sánchez "sólo ha buscado permanecer en el poder", en este último año, frente a la gestión del PP en Baleares. "Baleares ha avanzado en un año lo que Armengol no consiguió en ocho", ha opinado Gamarra, quien se ha mostrado convencida de que el "sectarismo ideológico" ha sido uno de los avales por los que la socialista es ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Gamarra ha participado este sábado en la clausura de la Escuela de Verano del PP, 'Creixem amb tu', acompañada por la presidenta del PP de Baleares y, también, presidenta del Govern, Marga Prohens, y el diputado del PP por Baleares en el Congreso, José Vicente Marí Bosó. Según la 'popular', el PP "es el partido de las soluciones", centrado en los problemas de los ciudadanos con quienes se dialoga. Además, ha afirmado que ellos no son como la izquierda que ahora "se rasga las vestiduras por todo aquello que no hicieron". También ha insistido en que Sánchez sólo busca "seguir ocupando el poder", por lo que es un "error" esta legislatura, demostrándose que "cada día está más débil y con menos apoyos", por lo que debe irse y convocar elecciones. Finalmente, Gamarra ha declarado que la amnistía es un "ejercicio de corrupción política con la que" el presidente Pedro Sánchez "compró su investidura", lamentando de este modo que el Gobierno se caracteriza por la "parálisis, la corrupción y la degradación".

