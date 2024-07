Eddie Henderson, leyenda del jazz, llega al Festival Internacional Jazz en Almuñecar

Motril (Granada), 27 jul (EFE).- El trompetista estadounidense Eddie Henderson, leyenda del jazz, llega este sábado al Festival Internacional Jazz en la Costa de Almuñécar (Granada), acompañado de una banda de músicos entre los que se encuentra Steve Davis, uno de los mejores trombonistas de jazz estadounidense.

Henderson, músico versátil e innovador, cuenta con una carrera que ha abarcado más de seis décadas y con la que ha dejado una marca imborrable en la historia del género.

Fue influenciado por grandes del jazz como Louis Armstrong, una experiencia que moldeó su trayectoria musical.

Tras sus estudios en el Conservatorio de San Francisco, se trasladó a Nueva York para seguir su carrera profesional y colaboró con destacadas figuras del jazz como Art Blakey, Roy Haynes, Joe Henderson y Dexter Gordon.

Sin embargo, fue como miembro de la banda Mwandishi, del pianista Herbie Hancock, donde Henderson brilló con luz propia, destacando por su talento y creatividad.

A partir de la década de 1970, Henderson se estableció como líder de sus propios grupos y exploró una amplia gama de estilos dentro del jazz, desde el bebop hasta la fusión.

Su discografía como solista es extensa, con álbumes considerados clásicos del género como Realization, Heritage, Inside Out -galardonado con el premio Grammy al Mejor Álbum de Jazz Instrumental- y su más reciente álbum Witness to History.

Por otro lado, Steve Davis se ha ganado un lugar destacado entre los mejores trombonistas de jazz estadounidenses, reconocido por su estilo lírico y su virtuosismo técnico.

Emergió en la escena del jazz a finales de la década de 1980 como parte de la banda de Art Blakey y desde entonces ha colaborado con una amplia gama de figuras importantes del jazz, como Chick Corea, Eric Alexander, Benny Golson, Freddie Hubbard, Jimmy Heath y Ron Carter.

Desde el swing clásico hasta la vanguardia, su discografía como solista incluye notables álbumes como The Moon Knows, Dig Deep, Portrait in Sound y Think Ahead. EFE

