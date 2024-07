Todos los grupos parlamentarios canarios menos Vox piden de nuevo un acuerdo PSOE-PP para la ley de menores migrantes

El Pacto Canario por la Migración, que incluye a todos los partidos con representación en el parlamento autonómico salvo Vox, se ha reunido este viernes y ha mantenido su unidad y la petición de un acuerdo político entre el PSOE y el PP que permita la aprobación por parte del Estado del decreto ley de menores migrantes. Tras el encuentro celebrado hoy con los portavoces parlamentarios, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a los grupos firmantes de este acuerdo que sigan apostando por el diálogo y la negociación en busca de un acuerdo que aporte una respuesta urgente a los más de 5.600 niños y niñas que las islas acogen en la actualidad en solitario. Clavijo ha considerado muy importante que Canarias mantenga esta unidad de acción en política migratoria y que el Pacto Canario constituido en octubre del año pasado siga firme, apoyando sin fisuras la necesidad urgente de un cambio normativo que garantice la distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las regiones españolas. En este sentido, ha agradecido a los portavoces de PSOE, CC, PP, NC, ASG y AHI su fidelidad a la hoja de ruta que "consensuamos y firmamos todos" y que en la reunión celebrada hace solo un mes, el pasado 24 de junio, se volvió a ratificar con el único 'no' en contra de Vox. "Canarias sigue unida reclamando una solución urgente", ha destacado el presidente del Gobierno autonómico. A la vista de este apoyo, Clavijo mantiene su optimismo respecto a que la vía de la negociación se imponga y permita un acuerdo en los próximos días, con el objetivo de que el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones veraniegas, previsto para el próximo martes 31 de julio, apruebe un decreto ley que entraría en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La hoja de ruta que este viernes han vuelto a refrendar la gran mayoría de los grupos del Parlamento de Canarias reclama el cambio vía decreto ley del artículo 35 de la Ley de Extranjería para lograr una distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las regiones cuando una comunidad autónoma supere el 150% de su capacidad. En el caso de Canarias, sería a partir de los 3.000 niños y niñas. La comunidad autónoma acoge en la actualidad más de 5.600 menores migrantes no acompañados. Para conseguir el acuerdo, Clavijo ha garantizado que seguirá trabajando en los próximos días, ofreciéndose participar y propiciar todas las reuniones que sean necesarias para sumar apoyos que garanticen una solución a un drama humanitario que afecta a los derechos de niños y niñas y que debe estar "por encima del enfrentamiento político". En el encuentro celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias han asistido además del presidente la consejera regional de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, el consejero de Educación, Poli Díaz, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En nombre de los grupos parlamentarios han participado Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos, Jesús Ramón Chinea (ASG) y Raúl Acosta (AHI). El portavoz en la Cámara autonómica de Vox, Nicasio Galván, no pudo acudir al encuentro.

