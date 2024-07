PSOE-A subraya que no va a permitir que "se siga persiguiendo a socialistas honestos mintiendo" sobre el caso ERE

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha incidido este viernes en subrayar que desde el PSOE no van a permitir que "se siga persiguiendo a socialistas honestos y honrados a los que han metido en la cárcel a pesar de ser inocentes, y mintiendo sobre que el PSOE ha robado 680 millones de euros" con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. En una atención a medios ante el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén), la parlamentaria socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo del anuncio realizado este pasado jueves por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, acerca de que su partido ha interpuesto demandas por presuntos delitos de injurias y calumnias contra once políticos de PP y Vox por declaraciones que acusan a socialistas de "robar" 680 millones de euros de dinero público con el caso de los ERE, y ello tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han estimado parcialmente recursos de amparo de condenados en la 'pieza política' de dicho caso. Ángeles Férriz ha enfatizado que "el Tribunal Constitucional lo que ha venido a constatar es la cacería política que ha llevado a cabo el Partido Popular durante los últimos 14 años" con este caso, y ha sostenido que el PP "no ha estado interesado en ningún momento en perseguir el dinero" del "fraude" de "un conjunto de sinvergüenzas" en "un sistema de ayudas sociolaborales a 6.400 familias". "Eso es lo que tenía que haber hecho el PP, como hicimos el PSOE desde primera hora, perseguir a los sinvergüenzas que habían cometido el fraude", ha aseverado Ángeles Férriz, que ha acusado a los 'populares' de haberse dedicado a "perseguir a políticos honestos y honrados", y a "ejercer una cacería política porque era la única manera que tenían de llegar al poder, de llegar a la Junta, porque a la vista está que desde luego con su gestión era imposible que llegaran a gobernar Andalucía", ha apostillado. La portavoz parlamentaria ha remachado que "lo que no vamos a permitir desde el PSOE es que se siga persiguiendo a socialistas honestos y honrados a los que han metido en la cárcel a pesar de ser inocentes, y mintiendo sobre que el PSOE ha robado 680 millones de euros", que es el dinero correspondiente a "las ayudas que durante diez años han percibido y siguen percibiendo 6.400 familias andaluzas, y que a día de hoy, y durante los seis años" de gobierno de Juanma Moreno, "se siguen dando y apareciendo en los Presupuestos", ha añadido Ángeles Férriz. Tras subrayar así que el Gobierno del PP-A siga dando esas ayudas "precisamente porque no son ilegales", Férriz ha insistido en señalar que "desde el PSOE no vamos a permitir que estos señores manchen más el nombre de gente inocente, ni el nombre del Partido Socialista", y ha denunciado que los 'populares' "han vivido 14 años a lomos de un cuento, de un relato falso, de una trama política que no existía, como ha dicho el Tribunal Constitucional", según ha zanjado.

