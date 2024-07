Prohens lamenta que los ministros del Gobierno que vienen a Baleares lo hacen "en calidad de activistas del PSOE"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que los ministros del Gobierno que vienen a Baleares lo hacen "en calidad de activistas del PSOE". La primera, según ha apuntado, fue la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hace unos meses, en Ibiza, y este jueves, en Mallorca, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Prohens se ha pronunciado así, este viernes, tras visitar las instalaciones de la balsa de sa Rota, en Santa Eulària des Riu, en Ibiza, en unas declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha manifestado que "agradecería que cuando los ministros del Gobierno de España vinieran a Baleares lo hicieran en calidad de ministros, es decir, en calidad de representantes de todos los ciudadanos españoles y no en calidad de activistas del Partido Socialista". "Esto empezó aquí, en Ibiza, hace un par de meses cuando vino la ministra de Vivienda pero no tuvo tiempo de hablar de vivienda en la isla, sino que habló de los famosos cinco días de moscosos retribuidos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha recordado, lamentando que "volvió a ocurrir este jueves, en Palma, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática", a quien ha reprochado que "no tuvo ni cinco minutos para reunirse con el Govern, como desde éste se le había solicitado". "El ministro", ha continuado quejándose Prohens, "prefirió venir a las islas a buscar la crispación, el enfrentamiento y seguir incidiendo en el menosprecio del Gobierno de España, no al Govern, no a la presidenta o a los consellers, sino a los ciudadanos de Baleares por no estar gobernados por el Partido Socialista". "Esto no es venir como ministro, esto es venir como activista del PSOE buscando la confrontación, la crispación y la política del barro de quien no tiene una propuesta para solucionar los problemas de los ciudadanos de Baleares", ha subrayado la presidenta del Govern. Prohens ha lamentado además que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática viniera "a amenazar" con que desde el Estado ven "visos de inconstitucionalidad" en el decreto de simplificación administrativa balear. Un decreto, el de simplificación administrativa balear que, ha precisado Prohens, el ministro "debería saber que se está tramitando como proyecto de ley" y "que ha sido votado" además "por la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta tierra", porque "este Govern no escondió en su programa de gobierno aquellas propuestas que quería llevar a cabo cuando estuviera en las administraciones". "No solo eso", ha continuado la presidenta del Govern, este es un decreto que "ha sido reclamado por ayuntamientos de todos los colores políticos, incluso consistorios socialistas". Unos consistorios, los del PSOE, que, según Prohens, le dicen al Govern "que se han quedado cortos y que, por tanto, habría que ampliar la disposición por lo que respecta al proceso extraordinario de legalización". Con todo, la presidenta ha reconocido que, de la visita del ministro Ángel Víctor Torres a Palma, "esperaba poder hablar de infrafinanciación, de por qué los funcionarios del Estado siguen sin contar con el complemento de insularidad digna, de cuándo el Estado devolverá el dinero que quitaron a esta tierra del convenio de carreteras y del convenio ferroviario, de por qué la gratuidad del transporte público cuesta dinero al Govern y del drama de la inmigración irregular que llega diariamente a nuestras costas". "Esto es lo que se espera de un ministro, el resto lo dejo al plano del activismo y sectarismo del Partido Socialista", ha concluido sus declaraciones a los medios Prohens.

