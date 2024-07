Mazón rechaza que el Gobierno "invada competencias autonómicas", pero está dispuesto al "diálogo" por la concordia

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que no le parece "de recibo que el Gobierno de España vaya invadiendo competencias autonómicas, aunque se ha mostrado dispuesto "a seguir hablando, dialogando, buscando los puntos de encuentro que de verdad traigan concordia". Así lo ha manifestado el jefe del Consell en Alicante, donde ha asistido a un desayuno informativo del conseller de Educación en Foro Alicante, al ser preguntado por la petición del Gobierno central para negociar aspectos de la Ley de Concordia tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos. Al respecto, Mazón ha comentado: "No es de recibo que el Gobierno de España vaya invadiendo competencias autonómicas, cuando resulta que precisamente el separatismo catalán lo que le da es alas para amnistiarlo. Hay una doble vara de medir que atenta contra nuestro autogobierno y no me parece respetuoso". Y ha precisado: "Lo que sí que estamos dispuestos es a seguir hablando, a seguir dialogando, buscando los puntos de encuentro que de verdad traigan concordia". El 'president' ha detallado que, tras la publicación de la le, comenzarán los trámites para iniciar el reglamento de aplicación. "Y ahí, por supuesto, y como siempre, estamos dispuestos a dialogar y a hablar con todo el mundo", ha insistido. Por último, ha indicado que "el proceso está a punto de su publicación" y es "un tema de proceso del Diario Oficial de la Generalitat".

