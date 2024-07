La defensa del maquinista recurrirá la sentencia: "La responsabilidad de ambos no puede ser la misma"

Manuel Prieto, el abogado que defiende al maquinista del Alvia accidentado en Angrois en 2013, ha avanzado que recurrirá la sentencia conocida este viernes y que condena a dos años y medio de prisión tanto a Francisco Garzón, como al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. En declaraciones a Europa Press, el abogado ha asegurado no entender que la responsabilidad de ambos condenados "pueda ser la misma". Prieto ha sostenido que "sin la omisión del garante de la seguridad ferroviaria, que es Adif y obviamente del director de seguridad, no se habría producido nunca el accidente" y ha recordado que la línea "no se podría haber inaugurado". Aunque ha señalado que todavía no ha podido leer la sentencia completa en la que la jueza Elena Fernández Currás considera probado que ambos son responsables de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave, Prieto ha señalado que no comparte que al maquinista "se le denieguen tres atenuantes clarísimos". ATENUANTES En primer lugar, ha mencionado la reparación del daño, ya que, ha subrayado, "durante todo el proceso quien ha pagado es la aseguradora de Renfe y eso siempre se ha aplicado como atenuante". En la sentencia, según el abogado, "se deniega diciendo que para aplicarlo tiene que ser el propio maquinista el que pague". "¿Alguien puede pensar que un trabajador puede pagar 50 millones de euros?", ha cuestionado antes de exponer como atenuante de dilación indebida que la causa "haya tardado más de 10 años", cuando el Tribunal Supremo dice que "toda instrucción que dura más de ocho años es una dilación indebida y eso significa rebaja". Otro de los atenuantes que ha esgrimido es que Francisco Garzón pidió perdón a las víctimas durante el juicio. "Eso solo lo ha hecho el maquinista y como al otro no se le pude aplicar, no se le aplica", ha criticado. Por todo ello, ha avanzado que recurrirán la sentencia publicada este 26 de julio de 2024 --un día antes de cumplirse un año desde la finalización del juicio y dos días después del 11 aniversario del siniestro-- y ha asegurado que llegarán "hasta donde haga falta".

