El calor remite, aunque el centro peninsular tiene aviso naranja por máximas entre 39-40º

Tras los cuatro días de concierto de Karol G y un muerto, los vecinos del Bernabéu piden que se declare “emergencia sanitaria”

“Lo que tienen que hacer es cerrar el estadio para este tipo de actividades, que no están licenciadas. No tienen licencia, no está insonorizado”, ha argumentado el presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu