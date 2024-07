Bendodo cree que el caso ERE se parece al de Begoña Gómez por su "caciquismo y corrupción" y la "injuria" es blanquearlo

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este viernes que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares "se parece" al que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque en ambos casos hay "caciquismo y corrupción". Además, ha replicado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "la mayor injuria" en relación al caso de los ERE es "intentar blanquearlo". En una intervención ante la Junta Directiva provincial del PP de Málaga, Elías Bendodo se ha pronunciado así al hilo de unas recientes declaraciones del expresidente socialista andaluz Manuel Chaves en las que señalaba que la instrucción de la investigación sobre Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios le recordaba a la de los ERE porque buscaba llegar a la "cúspide". Además, Bendodo ha reaccionado así después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, anunciara este pasado jueves que su partido había interpuesto demandas por presuntos delitos de injurias y calumnias contra once políticos de PP y Vox por declaraciones que acusan a socialistas de "robar" 680 millones de euros de dinero público con el caso de los ERE tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han estimado parcialmente recursos de amparo de condenados en la 'pieza política' de dicho caso, y que han anulado las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificadas por el Tribunal Supremo, que pesaban sobre ellos, para que vuelvan a dictarse unas nuevas. Elías Bendodo ha recordado las referidas declaraciones de Manuel Chaves, y ha dicho que "tenía razón" cuando dijo que el caso de Begoña Gómez y el de los ERE "se parecen", y ha apostillado que así es porque en ambos hay "corrupción y caciquismo". "Por mucho que blanquee el sanchismo, corrupción y caciquismo es el caso de Begoña Gómez, exactamente lo mismo" que el caso de los ERE, ha aseverado el dirigente del PP, que en ese punto ha aludido a la querella del PSOE dirigida, entre otros, a él mismo, "por hablar y recordarle a todo el mundo lo que nadie olvida", los "680 millones de euros de los parados andaluces robados por el socialismo", y el gasto de "20.000 euros al mes en cocaína con el dinero de los parados", ha añadido. EL TC COMO "TÚNEL DE LAVADO" DEL CASO DE LOS ERE El que fuera también portavoz del PP andaluz y consejero de la Presidencia de la Junta en la pasada legislatura ha enfatizado así que el caso de los ERE "ha pasado", y "lo que pasa es que el Tribunal Constitucional (TC) funciona como túnel de lavado" de ese asunto "porque el 'sanchismo' mete la mano ahí". "Esa es la realidad", por lo que "nosotros vamos a seguir hablando alto y claro, haya querella o no la haya", ha añadido el vicesecretario del PP, quien también ha opinado que Juan Espadas está "intentando blanquearse a sí mismo", porque con anterioridad "se negó a firmar" la petición de indulto al expresidente de la Junta José Antonio Griñán "porque dijo que el Código Ético del PSOE, en estos casos, impedía que él pudiera firmar ese indulto, reconociendo, evidentemente, los hechos", ha señalado Bendodo. Tras sugerir que Espadas va a "querellarse" contra su antecesora al frente del PSOE-A, Susana Díaz, "a la que ataca ahora también", Bendodo ha comentado que "esto es un cachondeo, y Juan Espadas ha perdido totalmente el norte" y "debería pedir perdón". "La realidad es que no hay peor injuria, que es por lo que se han querellado contra nosotros, que intentar blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el caso de los ERE del Partido Socialista", ha proclamado Elías Bendodo antes de advertir a los socialistas "que pongan las querellas que quieran", que "vamos a seguir hablando, no nos van a callar, como intenta hacer Pedro Sánchez con los periodistas o con los jueces", ha añadido. El vicesecretario del PP ha aseverado que "no le vamos a pedir perdón al PSOE por gastarse en cocaína el dinero de los parados", y "vamos a denunciar todos los días" lo que sucedió, y ha augurado que "no vamos a estar solos en esta demanda, porque la gente habla, comenta y no olvida", ha finalizado.

