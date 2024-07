Vox apunta que la Fiscalía en el 'caso Begoña' suple "en ocasiones" la labor de la defensa: "Es inusual"

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha criticado severamente la actuación del fiscal José Manuel San Baldomero en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha explicado que es "inusual" su proceder porque en sus escritos llega incluso a suplir "en ocasiones" la labor encomendada a la defensa. Así se ha pronunciado este miércoles, en una entrevista con Europa Press, en la que Castro ha calificado, además, la estrategia de la defensa y de la Fiscalía de tildar la causa de prospectiva o general como de "muy simplista" porque en ningún procedimiento de instrucción queda perfectamente delimitado desde el inicio el objeto de investigación. "Es más, el momento procesal oportuno --para delimitar la investigación-- es cuando ya se practican todas estas diligencias que estamos realizando y se puede definir ante qué calificaciones delictuales estamos", ha apostillado. Por eso, la coordinadora jurídica ha insistido que la estrategia del Ministerio Público y de la defensa de Gómez --ha recordado que Fiscalía solicitó archivar la causa desde un inicio con la sola denuncia de Manos Limpias-- "no es nada rigurosa". En este sentido, y sobre la posición del Ministerio Público, ha resaltado que es "inusual" y consideran que "se aparta (...) de la actividad obligada del Ministerio Fiscal, conforme su estatuto, conforme a la ley de creación del Ministerio Fiscal". Castro ha explicado que si bien la Fiscalía se rige por el principio de jerarquía --"están a las órdenes del fiscal general"--, esto no impide que en su estatuto se recoja que se debe regir también por los principios de legalidad y de imparcialidad. "Esto quiere decir que ante cualquier delito, su obligación es instar la investigación", ha apostillado, para luego añadir que en otros casos, cuando no ve suficientes indicios para desplegar una actividad investigadora, la Fiscalía se suele apartar y no recurre resoluciones del juez, tal y como ha hecho en este caso. Al hilo, la letrada ha recordado que, según una resolución del juez Juan Carlos Peinado, el fiscal del caso realizó visitas "inusitadas e inusuales" al juzgado al inicio de la instrucción, ha planteado recursos sobre las diligencias de investigación, o ha pedido el archivo en varias ocasiones. "Cabe el análisis de si el Ministerio Fiscal está cumpliendo con sus objetivos y con las funciones que tiene, y si se aparta o no se aparta de estas funciones", ha explicado. Y ha añadido que "en ocasiones está supliendo la labor de la propia defensa de los investigados", no solo de Begoña Gómez, sino del empresario Juan Carlos Barrabés y del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y ha puesto el foco en que no ha realizado "ni una sola pregunta en los interrogatorios". "Si me preguntases qué es más rara, la actuación del juzgado o del fiscal, te diría que, sin duda, la del fiscal", ha añadido. "PRESIONES" DEL GOBIERNO Por otro lado, Castro ha acusado al Gobierno de utilizar todos los medios a su alcance para intentar "presionar" al juez que investiga a la esposa Pedro Sánchez. Además, ha advertido que no solo presiona al juez Juan Carlos Peinado, sino que lanza un mensaje a todo el poder judicial: "Me parece improcedente, inadecuado y lo rechazo absolutamente". Así se ha expresado ante las críticas que tanto desde el PSOE como de miembros del Ejecutivo socialista se han vertido en las últimas horas sobre la figura de Peinado, quien investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La letrada ha lamentado esas críticas vertidas sobre la instrucción y sobre las decisiones del magistrado porque son "una falta de respeto absoluto a la independencia judicial". "No solo hay que respetar las resoluciones judidicales, también hay que respetar el ámbito competencial del juez, que tienen que guiarse por principios de independencia", ha añadido. PEINADO EN LA MONCLOA Por otro lado, Castro ha explicado que frente a las críticas de Fiscalía hacia el juez por la premura de sus decisiones, considera que la instrucción de Peinado lleva un ritmo que es el que "debería ser el normal" en cualquier investigación. Castro ha explicado que la situación de la Administración de Justicia hace que lo que debería ser normal, sin embargo se vea como "extraordinariamente rápido". "A mí no me ha sorprendido, cada juez tiene sus ritmos y sorprenderse de esto es no estar en el mundo judicial", ha añadido. Además, ha defendido la decisión del juez de ir a tomar declaración testifical al presidente del Gobierno en La Moncloa el próximo 30 de julio, porque se ciñe a los principios de "contradicción y de inmediación".

