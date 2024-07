Isabel Rodríguez pide a Feijóo que "por respeto a España y a los españoles" abandone esa "oposición destructiva"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "por respeto a España y a los españoles" debería abandonar "esta oposición destructiva" que, a su juicio "no da nada bueno". Así ha reaccionado la ministra desde la localidad de Poblete (Ciudad Real), a las declaraciones de Feijóo en las que considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "noqueado" y la legislatura "agotada", por lo que le ha emplazado a llamar al jefe del Estado para decirle que "convoca elecciones o que se va". De este modo, y un día después de las dos derrotas parlamentarias sufridas por el PSOE en el Congreso con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería, Isabel Rodríguez ha apuntado que "el revés lamentablemente no es para el Gobierno". "El revés, la afectación y el dolor es para los ayuntamientos y las comunidades autónomas que pudiendo hacer políticas públicas de inversión en políticas de juventud, de infancia, de dependencia, de educación o sanidad, pues no van a poder hacerlo por una decisión irresponsable del Partido Popular". "365 días después el señor Feijóo no se ha enterado de lo que ocurrió entonces en España y es que los españoles se expresaron con absoluta claridad en las urnas y le manifestaron un rechazo absoluto, como ahora también se está produciendo en otros países europeos a la alianza PP y Vox", ha añadido la ministra. A su entender, Feijóo "debería haber tenido tiempo en un año para reflexionar que eso fue lo que ocurrió en las urnas, que ese fue el resultado de la voluntad de los españoles y que por respeto a España y a los españoles debería abandonar esta oposición destructiva que no da nada bueno. Al contrario, daña a la ciudadanía, como es el caso de los acuerdos en el día de ayer, daña a la infancia a esos niños y niñas inmigrantes que necesitan del apoyo de las administraciones públicas y que sólo aportan al debate público y al debate político odio, insulto y agresividad y eso sin duda no es constructivo para el futuro de España". "Espero que no le hagan falta otros 365 días para darse cuenta de lo que ocurrió el pasado 23 de julio en este país".

