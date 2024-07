Feijóo se queja de que Sánchez tenga tiempo para verse con Aragonés y Pradales pero no con los presidentes del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado este miércoles de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenga tiempo de reunirse con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, pero no haga hueco en su agenda para verse con los presidentes del Partido Popular, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Así lo ha expuesto en su intervención a puerta cerrada ante los diputados y senadores del Grupo Popular durante un encuentro convocado en la Cámara Alta para hacer balance del curso político, en el que ha asegurado que la legislatura está "agotada" y ha pedido al presidente del Gobierno que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Tras su discurso, con duras críticas a Pedro Sánchez, han tomado la palabra los portavoces parlamentarios en el Senado y el Congreso, Alicia García y Miguel Tellado, respectivamente, así como el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz. Los tres han coincidido en dar las gracias por el trabajo de estos meses de legislatura. LOS 'BARONES' DEL PP HAN PEDIDO CONVOCAR UNA CONFERENCIA PRESIDENTES En la parte cerrada a los medios, Feijóo ha aludido a la reunión de Sánchez este miércoles en Barcelona con Aragonès y a la que tendrá este jueves en Vitoria con Pradales, quejándose de que no tenga tiempo para hacer lo mismo con los presidentes del PP, según han señalado a Europa Press fuentes del partido. El PP, que gobierna en 12 CCAA más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lleva varios meses exigiendo al presidente del Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes para abordar asuntos como la inmigración irregular y la financiación autonómica. De hecho, las comunidades del PP anunciaron este martes que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para forzarle a reunir ya la Conferencia de Presidentes porque, según subrayan, es su "obligación legal" y lleva más de dos años sin convocarse. En ese contexto, y después de que Sánchez se haya visto con Aragonès en plenas negociaciones para la investidura del socialista Salvador Illa, Feijóo ha aprovechado su encuentro con diputados y senadores para lamentar que no tenga el mismo tiempo para verse con los demás presidentes del PP. Este jueves viaja a Vitoria para su primer encuentro con Pradales en Ajuria Enea con las transferencias sobre la mesa. INFORME DEL ESTADO DE DERECHO DE LA COMISIÓN EUROPEA En su balance en el Senado, Feijóo también se ha referido al informe del Estado de Derecho en España de la Comisión Europea, en el que avisa del daño a jueces por las críticas que reciben desde el Gobierno y el Parlamento. "La Comisión Europea investiga la ley de amnistía y hoy ha sacado los colores por atacar a los jueces y por el nombramiento de un fiscal general hoy ya imputado", ha afirmado el presidente del PP en su intervención. Después, a puerta cerrada, ha vuelto a incidir en ese informe del Estado de Derecho, enumerando cada uno de sus puntos, y ha subrayado ante los suyos que la denuncia que recoge ese documento no solo la hace el PP, sino también Bruselas, según han indicado las fuentes consultadas. En concreto, la Comisión Europea se ha hecho eco en ese informe de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial y ha avisado del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. También ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General. "Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad", señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.

