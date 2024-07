Elia Canales se medirá contra una arquera de 16 años, la británica Havers

París, 25 jul (EFE).- La española Elia Canales terminó este martes la fase de clasificación en el puesto 16º en la previa de tiro con arco y se medirá en los treintaidosavos de final a la británica Megan Havers, que, con 16 años, es la arquera mas joven de los Juegos de París.

"Yo tengo que hacer lo mío y confío mucho en mi trabajo. Tengo que seguir trabajando de mi manera", comentó Canales nada más terminar su debut en París con una marca de 662 puntos, la mejor de una tiradora española en unos clasificatorios de los JJ.OO., por delante de Almudena Gallardo (Atenas 2004).

Su rival del 31 de julio a las 18:24 horas será la adolescente Havers, quien debutó internacionalmente en abril de este año. Nacida el 2 de diciembre de 2007, la británica contó recientemente que vino a los Juegos nada más graduarse en el instituto. La adolescente terminó este jueves en el 49º puesto, con 635 enteros.

En caso de que Canales derrote a Havers y a su siguiente rival en los dieciseisavos, la española podría medirse en unos octavos a la surcoreana Lim Sihyeon, quien acaba de lograr en los clasificatorios de este jueves la mejor marca femenina de la historia con 694 puntos.

"¿Las coreanas intratables? En la clasificación del 'round' lo han hecho muy bien; el nivel lo tienen, pero, al final, en una eliminatoria puede ganar cualquiera, alguien que ha hecho menos puntos como alguien con más puntos. Claro que es más complicado, pero al final no es intocable", sostuvo Canales.

La arquera reconoció estar satisfecha de su prestación en la explanada de los Inválidos, pues ha conseguido los objetivos que se había establecido.

"Por ejemplo, ir focalizando la atención en una parte, al principio más en la mano del arco; durante el tiro, más en las escápulas", detalló.

Haber competido en uno de los escenarios más impresionantes de los Juegos de París, frente a museo militar donde yace Napoléon Bonaparte y con vistas al puente sobre el Sena Alejandro III, no resultó una distracción, ni siquiera en el aspecto acústico, a pesar de los ruidos de los helicópteros policiales que patrullaban.

"La verdad que no me he enterado (del ruido). Yo estaba muy, muy centrada en lo mío. Las condiciones han sido buenas, solo un poco de vientecillo, pero nada fuera de lo normal de una competición", señaló. EFE

