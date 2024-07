Clavijo: Me cuesta creer que se pacten los sillones del CGPJ y no la ley de extranjería

San Andrés y Sauces (La Palma), 25 jul (EFE).- Al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, le "cuesta creer" que los principales partidos políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para "repartirse los sillones" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero no lo sean para dar respuesta a un drama humanitario como el de la atención digna a menores migrantes.

En declaraciones a los medios durante una visita a un nuevo recurso de salud mental en La Palma, Clavijo ha apuntado este jueves que el motivo por el que no se ha producido un "gran pacto de Estado" es porque se está queriendo "convertir un drama humanitario en un problema político".

"Esto no es un problema político, no es un problema territorial, es un problema humanitario al que como país tenemos que dar respuesta. Yo no quiero contribuir a esa crispación y creo que Canarias está actuando de manera responsable, humanitaria y con paciencia. Y lo que tenemos que evitar es que se le acabe la paciencia al pueblo canario", ha reflexionado el presidente autonómico.

A su juicio, la solución pasa por la puesta en marcha de un decreto ley, que también tendría que ser convalidado por mayoría en el Congreso, y que haya "algún tipo de acuerdo por una cuestión de legalidad y de humanidad".

"Tenemos que cumplir los tratados internacionales, los derechos de la infancia y los derechos humanos. No nos podemos resignar o ser cómplices del incumplimiento o de la abominación de los derechos de los niños", ha insistido Clavijo, que ha apuntado que aunque los adultos están siendo trasladados en "plazos razonables", las necesidades de los menores son diferentes, pues hay que garantizarles un futuro y a menudo atenderles tras experimentar situaciones traumáticas.

Clavijo se niega, ha apostillado, a decir que vive en un país "insolidario" y que el "lamentable espectáculo" del Congreso el martes sea "lo que quede".

Preguntado por la postura de Junts tanto en la reforma de la ley de extranjería como en las votaciones relacionadas con la tramitación de los presupuestos, Clavijo ha respondido que las negociaciones para la investidura en Cataluña están impidiendo que se puedan alcanzar acuerdos.

Fernando Clavijo ha recordado que los presupuestos están prorrogados y que esa situación "perjudica al ciudadano porque se genera incertidumbre".

"Es una mala noticia que no se haya aprobado la senda. (...) Una vez más el ambiente en Madrid parece que contamina y salpica todo y así nos estamos convirtiendo en un problema para los ciudadanos más que la solución", ha concluido el presidente canario. EFE

