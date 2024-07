Bustinduy advierte de unos PGE "más restrictivos" si no hay acuerdo en la senda de estabilidad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido de que la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 sería "más restrictiva" si no se alcanza un acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. Así se ha expresado el ministro este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Dénia (Alicante), al ser preguntado por si le sorprendió el voto en contra de Junts a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. Al respecto, Bustinduy ha apuntado que le generó "una cierta incomprensión", puesto que a su juicio "el planteamiento que se llevó al Congreso para la elaboración de los presupuestos era un planteamiento que dotaba de un mayor margen fiscal, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. "En caso de que no se forje un acuerdo en ese sentido, el escenario hacia el que iríamos en la elaboración de presupuestos sería más restrictivo", ha advertido. En este contexto, también ha calificado de "paradójico" el voto en contra del PP y ha sostenido que las consecuencias son "muy negativas para sus propios intereses y los de la ciudadanía" en las autonomías y municipios donde gobierna. "El planteamiento presupuestario que se votaba esta semana, por ejemplo, habría supuesto un margen de 300 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana y el PP votó en contra. Este es un caso en el que el interés político a corto plazo, el interés partidista a corto plazo, colisiona y choca con el interés general, incluso de los gobiernos autonómicos y locales de la derecha", ha censurado. En relación a sus competencias, ha apuntado que el hecho de que este año 2024 no haya habido PGE ha implicado que haya "un presupuesto sensiblemente inferior" al que hubieran tenido en materia de dependencia y de servicios sociales. "Creo que hay que plantearse también si, más allá de la legítima disputa política, del debate, de la contraposición de intereses, que es de lo que vive una democracia, si no hay ocasiones en las que debería imperar el interés general, que creo que es lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía espera de los actores políticos", ha expresado el ministro. En relación a esto, ha indicado que la sociedad española es "fragmentaria, diversa y plural", por lo que ha instado a las formaciones políticas a ser "capaces de tender puentes, por lo menos en aquellas cuestiones que son claramente de interés general, para que prime el bienestar y el interés de la ciudadanía sobre los intereses privados o particulares de los partidos". En la misma línea, ha abogado por tener "capacidad de escucha, de diálogo y de negociación", que ha admitido que "en ocasiones resulta más sencillo y en otras menos", pero ha defendido que el gobierno de coalición "ha demostrado tener esa capacidad de escucha, de negociación y de acuerdo". El problema principal que tiene la derecha en este país es que no tiene esa capacidad de trenzar acuerdos con quien piensa diferente. Y creo que sería muy positivo para la democracia española que normalizáramos que en una sociedad plural y diversa hay que entenderse", ha insistido Bustinduy.

