Sindicatos y Justicia pactan medidas para paliar "temperaturas de más de 32 grados" en una sede de la Audiencia Nacional

Sindicatos de la Administración de Justicia han pactado con el Ministerio que dirige con Félix Bolaños una serie de medidas para paliar las "temperaturas de más de 32 grados" en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova consecuencia de un fallo en el sistema de aire acondicionado de dos plantas del edificio. Fuentes sindicales han asegurado a Europa Press que han propuesto una batería de medidas a la Gerencia --dependiente del Ministerio de Justicia--, que se ha mostrado de acuerdo y ha señalado que el asunto se debe trasladar a la Audiencia Nacional para su eventual ejecución. En concreto, los sindicatos han planteado que se apliquen turnos de trabajo que se compaginen los turnos de trabajo entre presencial y remoto. También han propuesto que, en caso de ola de calor, la presencialidad obligatoria sea solo hasta las 13.00 horas. Para poder cumplir con estas medidas, han reclamado que se incrementen los medios técnicos para permitir el teletrabajo y que se habilite la planta 10 y la 6 para que parte del personal pueda trabajar cuando esté de forma presencial en el edificio. Las mismas fuentes han precisado que si no se cumplen sus peticiones se concentrarán de nuevo el miércoles de la semana que viene hasta que se solucione la situación. Está previsto, no obstante, que una empresa de climatización acuda el lunes y martes a la Audiencia Nacional para revisar las instalaciones. MANIFESTACIÓN DE FUNCIONARIOS Este mismo miércoles, funcionarios de la Audiencia Nacional se han concentrado frente a este tribunal especial para denunciar las altas temperaturas que sufren en sus puestos de trabajo. En declaraciones a Europa Press, el coordinador estatal del sector Justicia en Comisiones Obreras (CCOO), Javier Hernández, ha indicado en declaraciones a los medios que se dan "temperaturas superiores a los 32 grados" y que llevan semanas denunciando el asunto. En este sentido, ha recordado que la norma marca un máximo de 27 grados y, por tanto, ha insistido en que sus reivindicaciones deben aceptarse y se debe invertir en climatización. Fue el pasado lunes cuando trascendió que el sindicato CCOO había presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que aseveraba que "desde hace semanas" al menos en la planta segunda y quinta del edificio de la Audiencia Nacional ubicado en la calle Génova de Madrid se registran temperaturas "por encima de los 30 grados". Así consta en el escrito, recogido por Europa Press, que se presentó contra el Ministerio de Justicia, la Dirección General para el Servicio Público de la Administración de Justicia, la Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia, y la Gerencia de los Órganos Centrales. En el mismo, se indica que el personal destinado en esas dos plantas han comunicado desde hace más de un mes ese "grave problema (...) que impide prestar el servicio adecuado a la ciudadanía". Y añade que esa queja de los trabajadores no ha obtenido respuesta más allá de que se estaba buscando una solución al problema. "Dado que la situación de calor en la Comunidad de Madrid para estos días y la semana próxima va a experimentar un incremento súbito de temperaturas, llegando a los 40 grados durante casi toda la semana próxima (hoy alcanzamos 39 grados en Madrid), se hace más urgente una solución a este grave problema para la salud del personal afectado", incide el escrito que fue presentado el pasado viernes 19 de julio. EMBARAZADAS ENTRE LAS PERSONAS AFECTADAS La denuncia explica que entre las trabajadoras afectadas se encuentran mujeres embarazadas, y avisa de que es un personal más propenso "a una menor resistencia a las altas temperaturas, que pueden devenir, si esta situación no se arregla de inmediato, en lipotimias, desmayos o dolores musculares, lo que es un riesgo grave para su salud". CCOO aporta junto al escrito un cuadro con las temperaturas registradas y explica que en esas plantas se ubican la Sección Tercera y Cuarta de la Sala de lo Penal y los Juzgados Centrales de Instrucción números 1, 5 y 6. Advierte además de que la norma de prevención de riesgos laborales establece "las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo", y marca que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados". Y añade que la ley de prevención de riesgos laborales fija que "el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud". Además, apunta que si no se adopta ninguna medida, la norma recoge que "los representantes legales (...) podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo". Por todo esto, solicita a la Inspección de Trabajo que admita su denuncia y practique la "oportuna visita" en el centro de trabajo de la Audiencia Nacional, sede Penal, plantas segunda y quinta, "a la mayor brevedad posible".

