Feijóo tacha al Gobierno de "tinglado" y pide a Sánchez que convoque elecciones o se vaya

Madrid, 24 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la legislatura "está agotada" tras las derrotas parlamentarias que ha sufrido el Gobierno, ha tachado al Ejecutivo de "tinglado" y ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas o se vaya.

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", le ha dicho Feijóo a Sánchez en su intervención este miércoles en una reunión en el Senado junto a diputados, senadores y eurodiputados del PP, en la que ha avisado además de que "el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento".

En su discurso en abierto, Feijóo ha arremetido con dureza contra Sánchez después de que el Gobierno perdiera en el pleno del Congreso del martes la votación del techo de gasto de los presupuesto y de la reforma de la ley de extranjería con los votos en contra de Junts, Vox y del propio PP.

"Resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la (derrota) más reciente, pero no va a ser la última", ha asegurado.

En su opinión, España tiene un gobierno "paralizado por la corrupción, por la debilidad parlamentaria y por la falta de iniciativa" y afirma que nadie seguiría como presidente del Ejecutivo con esta situación.

Por ello, ha reclamado a Sánchez que "llame al jefe del Estado para decirle que convoca a elecciones o que se va", ya que considera que su situación actual es "más grave" que cuando escribió la primera carta en la que anunciaba un periodo de reflexión tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, y que la segunda carta, de este miércoles, en la que le ha dicho al juez que investiga el caso que está dispuesto a declarar como testigo pero por escrito.

"Con o sin gobierno en Cataluña, debe someter esta situación inaudita e inútil al veredicto de la gente porque así España no puede seguir", ha insistido Feijóo, que denuncia que Sánchez "sólo es capaz de repartir prebendas a sus decenas de socios para aguantar una semana más", ya que "si le sacan la chequera no es nadie".

El líder de la oposición opina que Sánchez seguirá como presidente "hasta que interiorice que la suma de la investidura no le da para gobernar" y ha afirmado que en la actualidad su única función es ser "el tapón para el cambio que requiere nuestro país".

"Quien venía a dar lecciones de ejemplaridad a todos empezó la legislatura con la corrupción de la amnistía, la continúa con la corrupción que se investiga en todo lo que tiene cerca y alguien tiene que decirle que esto tiene que parar, y ese alguien somos nosotros", ha declarado entre aplausos de sus compañeros de partido.

En este sentido, ha arengado a los representantes del PP para "hacer oposición a la decadencia" y "construir un nuevo gobierno desde el Congreso, desde el Senado y desde el Parlamento Europeo", con reformas que hagan posible "el cambio que la sociedad lleva pidiendo hace tiempo".

"Están hundidos en el pozo que ellos mismos se cavaron. Pretenden que caigamos todos en él. Pues no, ni van a huir con lo que es de todos, ni se van a llevar el país por delante en su caída. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir", ha exclamado.

Feijóo ha animado a los suyos a "seguir en marcha" ante un gobierno "noqueado" y ha marcado distancias con el PSOE al afirmar que en el PP son "libres" mientras que los socialistas "están atados por sus socios", al tiempo que ha rechazado cualquier comparación con Vox.

"Ni somos como el PSOE ni somos como Vox. Nosotros somos libres, así que si quieren que nos llamen como nos llamen, que nosotros seguiremos llamando a las cosas por su nombre. Ala solidaridad, solidaridad, a la seguridad, seguridad, a la improvisación, improvisación, a la irresponsabilidad, irresponsabilidad y a un mal presidente, Pedro Sánchez", ha resumido. nEFE

scr-bec/jlg/aam

(foto) (vídeo) (audio)