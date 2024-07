El rechazo del PP al cambio en la Ley de Extranjería no altera su pacto canario con CC

Santa Cruz de Tenerife, 24 jul (EFE).- El rechazo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería promovida por el Gobierno de Canarias, donde está coaligado con Coalición Canaria (CC), no tendrá de momento impacto en el ejecutivo regional, a pesar de que el PSOE ha pedido al presidente autonómico, el nacionalista Fernando Clavijo, que destituya a los consejeros populares.

"No es capaz ni de convencer a los suyos, es irrelevante, no aporta nada, no soluciona nada, es prescindible", llegó a decir el martes la diputada regional del PSOE Nira Fierro al vicepresidente canario, Manuel Domínguez, líder del PP de Canarias, a la vista de la negativa de los populares en el Congreso a votar a favor del reparto de los menores migrantes que se pretendía con la reforma legal.

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias Sebastián Franquis tomó el relevo de su compañera y en el pleno de este miércoles reclamó a Clavijo la destitución de sus compañeros del PP a la vista de que el fracaso de la votación es achacable a sus socios y por tanto al Gobierno de Canarias.

Sin embargo, el presidente de Canarias tiene otra perspectiva de las razones principales por las que el Congreso rechazó la propuesta avalada por los gobiernos de Canarias y de España, una negativa que en todo caso lo dejó "perplejo".

Sobre todo, Clavijo atribuyó el fracaso a la falta de voluntad de negociación y acuerdo por parte del ejecutivo central y del PSOE y su insistencia en que se votara cuando se sabía el resultado.

Han intentado "crear una crisis política" y "se les han visto las vergüenzas", dijo Clavijo al portavoz socialista, a la vez que acusó al PSOE de "mirar para otro lado" ante el problema migratorio por no haber intentado cambios en la reforma para recabar el apoyo del PP o de Junts, que junto a Vox se opusieron a su tramitación.

Fernado Clavijo, además, dio su apoyo expreso a una de las principales reclamaciones del PP con las que justificó su voto negativo: que el gobierno central garantice a las comunidades autónomas los recursos para atender a los menores que les toque atender hasta que cumplan 18 años.

El coordinador general del PP en Canarias, Jacob Qadri, corroboró que el pacto de su partido con CC en el ejecutivo regional no está en peligro por la negativa de su partido en el Congreso a apoyar la propuesta acordada en Canarias también por los populares.

Para el PP canario, una de las opciones ahora es la planteada por Clavijo, que el Gobierno central apoye el reparto por decreto ley, si bien insistió Qadri en la voluntad negociadora para que en la reforma se garantice la financiación hasta que los menores cumplan los 18 años. EFE

