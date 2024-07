El PNV dice que la reunión Sánchez-Pradales normaliza la "bilateralidad" entre los Gobiernos español y vasco

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha destacado este miércoles la "gran importancia" que tiene la reunión que mantendrán este próximo viernes en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, dado que, en su opinión, entre otros aspectos, dota de de "normalidad" a la bilateralidad que reivindica su partido en la relación entre ambos gobiernos. Atutxa se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al anuncio este pasado martes de la visita que realizará Sánchez el próximo viernes a la capital alavesa para reunirse con Pradales, apenas un mes después de que jurara su cargo en la Casa de Juntas de Gernika como nuevo presidente del Gobierno vasco de coalición del PNV y PSE-EE. Así, la dirigente jeltzale ha recordado que "con anterioridad tan solo ha ocurrido dos veces" que el presidente del Gobierno visite Ajuria Enea para reunirse con el lehendakari, concretamente con Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea y con José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López. "Yo le doy gran importancia, porque a menudo los símbolos tiene mucha importancia y un gesto así la tiene. Esto significa mucho, porque también muestra una postura por parte del presidente. Creo que también le da normalidad a esa bilateralidad que pedimos, y puede ser un buen reflejo de la relación entre ambos. Espermos que siga así durante toda la legislatura", ha manifestado. La presidenta del BBB del PNV ha insistido en que es "importante" que Sánchez venga a Vitoria-Gasteiz, ya que "la normalidad de la política también debe llegar así", y ha recordado que la bilateralidad también está incluida en el acuerdo firmado entre PSOE y PNV, que, en su opinión, "se ve reforzado con gestos así". "No es mal camino", ha añadido. "TRABAJAR" En todo caso, Itxaso Atutxa ha señalado que, "además del reconocimiento" que la visita de Sánchez a Pradales puede suponer para los partidos que apoyan al Gobierno, "también deberá trabajar", ya que, según ha dicho, "vemos que hay reconocimiento en más de una ocasión, pero luego también vemos falta de trabajo". Atutxa se ha referido así al pleno del Congreso de este pasado martes, en el que, entre otras cosas, se rechazaron los objetivos de estabilidad y se frenó así el primer paso para aprobar los Presupuestos del Gobierno para 2025. "Ahora necesita el voto de todos en todas las votaciones y eso no lo trabaja antes. Al final, lo que lleva cada semana al Congreso es una trágala, y lo de ayer lo fue otra vez. Juega a todo, pero creo que no lo prepara lo suficiente y que piensa que aún tiene mayoría, pero no la tenía en la anterior legislatura y mucho menos en esta", ha advertido. RONDA DE PRADALES Por otro lado, la presidenta del BBB del PNV se ha referido a la ronda de contactos del lehendakari con partidos y agentes socioeconómiocos que concluye este mismo miércoles con Confebask, y ha destacado que "cada persona siempre establece su nueva sintonía" y que "es algo normal" que sea así "cuando tras una persona que ha estado 12 años llega otra". Además, ha indicado que esa sintonía "viene con una partitura", en referencia al programa de gobierno elaborado entre PNV y PSE-EE, y ha asegurado que "la sintonía tiene una partitura muy sólida, muy bien elaborada". "Lo que necesitaríamos en estos momentos para, por lo menos lograr una armonía en este país, es que otros agentes también cambiaran un poco la música", ha añadido. En este sentido, ha considerado que la actitud mostrada por el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, "no voy a decir haya sido más positiva, pero sí un poco más abierta", aunque ha lamentado no haber visto en el dirigente sindical "una verdadera inclinación hacia la colaboración". En todo caso, la dirigente jeltzale ha destacado que, "para empezar, ha estado bien" la ronda de contactos mantenida por Pradales, ya que "todos han aceptado acudir y mantener las primeras reuniones con el lehendakari". "A ver si logramos no sé si escribir esta partitura entre todos, pero sí por lo menos adaptarla y que las distintas versiones no sean muy extremistas", ha concluido.

