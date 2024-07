El Gobierno de Ayuso interpone su recurso ante el TS contra Sánchez por no convocar la Conferencia de Presidentes

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra "la inactividad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes. Todas las autonomías gobernadas por el PP harán lo mismo. Dicho recurso ha sido abordado este miércoles el Consejo de Gobierno al considerar que está incumpliendo "sus obligaciones legales y desatendiendo a los requerimientos formulados", tal y como ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Hasta la fecha se han efectuado un total de tres requerimientos para dicha convocatoria a los que no se ha dado respuesta. El primero, suscrito por doce presidentes regionales y las ciudades de Ceuta y Melilla, con fecha 24 de noviembre de 2023; el segundo, por catorce el 24 de abril de 2024; y el tercero, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 19 de julio. El recurso de la Comunidad de Madrid señala que "el presidente del Gobierno vulnera reiteradamente su obligación de cumplimiento de convocar la Conferencia de Presidentes al menos dos veces al año, por iniciativa propia, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas". Por tanto, el Gobierno regional se encuentra legitimado activamente para la interposición del presente recurso, al amparo de lo previsto en el artículo 19.1. d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Además, se ha realizado dentro del plazo que ordena el artículo 29.1 en relación con el artículo 46 de la citada ley. El Ejecutivo regional considera que es "absolutamente imprescindible" que este órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas retome su actividad y se reúna regularmente. De hecho, no se convoca desde marzo de 2022, cuando en todo este tiempo --cerca de 900 días-- lo debería haber hecho, al menos, en cinco ocasiones, contando las dos citaciones preceptivas de este año 2024. García Martín ha criticado que Sánchez se haya reunido hoy con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, "cuando se niega a recibir a otros presidentes" y no convoca esta Conferencia. "Vemos hoy esa foto donde Sánchez se humilla una vez más ante los partidos independentistas para mendigar los apoyos", ha remarcado. A su parecer, el presidente del Ejecutivo "ha convertido el Gobierno" de España "en una auténtica gestoría de los partidos independentistas y en una suerte de conseguidor de (Carles) Puigdemont o de Esquerra Republicana de Cataluña".

Compartir nota: Guardar Nuevo