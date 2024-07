El Congreso aprueba sin votos en contra las leyes para agentes y bomberos forestales y las remite al Senado

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes sin votos en contra los dos proyectos de leyes básicas para agentes y bomberos forestales, un marco jurídico que busca establecer condiciones equivalentes en todo el país, acompañadas de formación y seguridad, y jubilación anticipada. Estas normas continuarán su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva. La Cámara Baja ha dado luz verde a las dos iniciativas con la abstención de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Estas dos normas buscan regular por primera vez las profesiones de bomberos y agentes forestales a nivel nacional, estableciendo un marco jurídico que asegure las condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país, ya que hasta ahora las comunidades autónomas habían regulado y desarrollado ambas figuras conforme sus competencias, lo que hasta el momento provocaba desigualdades. Por un lado, la norma de los bomberos forestales regulará con carácter básico las condiciones de los más de 20.000 profesionales, y por otro, la ley de agentes forestales y medioambientales regulará las condiciones de los aproximadamente 6.000 profesionales de este grupo. Entre los cambios introducidos durante su tramitación en el Congreso de los Diputados destaca la aprobación de una enmienda de ERC para aplicar la jubilación anticipada a los agentes rurales. En la Ponencia de la ley para bomberos forestales también se incluyeron modificaciones para dejar fuera del ámbito de aplicación de la norma a los bomberos del País Vasco, ya que regula esta categoría de bomberos forestales que no tienen en esta comunidad autónoma. Para los bomberos forestales, los principales aspectos regulados son el reconocimiento legal expreso e individualizado de la categoría o figura de bombero forestal a nivel nacional; la definición de funciones que además de la extinción puede, complementariamente y en su caso, incluir prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, así como de apoyo a las contingencias en el medio natural y rural; prevención de riesgos laborales y defensa jurídica del colectivo. Asimismo, reconoce a todo el colectivo la aplicación del real decreto de jubilación anticipada de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos. Mientras que para los distintos cuerpos, escalas, especialidades en la estructura territorial, reflejados en agentes forestales y medioambientales, la norma refuerza su consideración como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. En este caso concreto, ya existía normativa estatal básica aplicable en materia de medioambiente, la divergencia existente en los modelos organizativos y funcionales hacía necesaria la aprobación del marco básico de los agentes forestales y medioambientales a nivel nacional. En el caso de los bomberos forestales, la ley incluye mejoras como la extensión de la aplicación de los coeficientes de la edad de jubilación, la definición de modo más claro como personal vinculado a las emergencias y la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil. También se toman medidas en materia de igualdad de género, así como defensa hacia un modelo de gestión de los dispositivos públicos. En el caso de la Ley de agentes forestales, la norma unifica las funciones que desarrollan estos funcionarios, que son principalmente las de policía, custodia y vigilancia de los bienes forestales y medioambientales, colaboración en la gestión forestal, así como la intervención en emergencias ocurridas en el medio natural, como puedan ser los incendios forestales. Asimismo, la norma determinará sus facultades para desempeñar su comentario profesional, garantizando con ello seguridad jurídica; refuerza la condición de agente de la autoridad y policía judicial en sentido genérico. Por último, regula aspectos como la uniformidad, acreditación, vehículos, prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo; así como el régimen de jubilación mediante coeficientes reductores. No obstante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado una mayor definición en muchas de las mejoras que introducen las leyes, como la adaptación de puestos de trabajo en caso de posibles limitaciones de salud, una mayor regulación de las empresas que puedan contratar estos servicios, las modalidades de contratación y la nula necesidad de crear un reglamento específico en materia de PRL para esta actividad. PSOE DESTACA EL ESFUERZO DEL GOBIERNO PARA APROBAR ESTAS LEYES Antes de la votación, los bomberos forestales y agentes medioambientales se han reunido con la vicepresidenta Teresa Ribera. Durante el debate en el Pleno, el diputado del PSOE José Luis Aceves Galindo ha mostrado su "orgullo y honor" por defender estas iniciativas al ser un "agente forestal de más de 30 años de servicio público". El socialista ha destacado que estas normas serán una realidad gracias al "compromiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al "enorme esfuerzo" de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. "Estos funcionarios públicos son los encargados de proteger, custodiar y velar por la conservación de nuestro medio ambiente. Así que hoy quien quiera visibilizar y reconocer el trabajo de estos agentes sabe lo que tiene que hacer, votar a favor, y quien quiera hacer lo contrario que haga lo que quiera", ha advertido. El diputado del PSOE ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que "da a los bomberos forestales bocadillos con cuatro lonchas de chóped": "Ese es el interés que tiene el Partido Popular". EL PP CRITICA QUE NO SE HA TENIDO EN CUENTA A LAS CCAA Por el contrario, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Tomás Cabezón Casas ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Ribera por estar "ocupados con otros asuntos y no tener en cuenta la opinión ni de las comunidades autónomas, ni de los órganos consultivos, ni de los ayuntamientos" para el desarrollo de ambos proyectos de ley. Así, el 'popular' ha evidenciado que el compromiso que demuestra el Gobierno con los agentes, los bomberos forestales y la política forestal de España es el de "un banco azul con una única ministra", la responsable de Igualdad, Ana Redondo, "escondida por el cese de la directora del Instituto de la Mujer". "El Gobierno únicamente se dedica a hablar de política medioambiental cuando hay un incendio en una comunidad del PP para decir que es por los nefastos gobernantes del PP. En cambio, si el incendio es en una comunidad socialista se debe al cambio climático", ha sentenciado Cabezón Casas.

