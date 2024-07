Vox Valencia dice que no busca ser "un obstáculo a la gobernabilidad" del Consell: "No somos unos inestables ni locos"

El síndic de Vox en Les Corts valencianas, José María Llanos, ha asegurado que su grupo parlamentario apoyará "iniciativas puntuales" con el PP y no será "un obstáculo a la gobernabilidad, a la estabilidad del gobierno autonómico siempre que no realicen políticas malas y perniciosas para los valencianos". "No somos unos inestables ni unos locos ni el hecho de que ya no estemos en el gobierno de la Generalitat no puede condicionar al grupo parlamentario para cambiar 180 grados sus posicionamientos", ha defendido tras la Junta de Síndics, después de que Vox haya votado en contra de la petición de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los nuevos consellers comparezcan en la Diputación Permanente antes de septiembre a raíz de la remodelación del Consell, del que ha salido Vox. Llanos, preguntado por si su partido sigue apoyando la misma hoja de ruta que cuando estaba en el Consell, ha afirmado que han sido "socios leales" pero "no con las políticas que no nos gustan". "PP y Vox pudimos formar una coalición porque estábamos de acuerdo en las cuestiones que formaban parte de nuestro pacto, eso significa que hay muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo y en otras no lo estaremos", ha dicho. José María Llanos ha asegurado que su grupo parlamentario está para "defender los intereses de los valencianos y los intereses de los valencianos son que en estos momentos tengan un gobierno estable". "Si alguien espera que Vox venga a desastibilizar el gobierno por el hecho de estar en la oposición, que es donde estamos, se está equivocando completamente", ha afirmado. Sobre si siguen en vigor los cinco ejes del acuerdo de PP y Vox, José María Llanos ha afirmado que formaban parte de un pacto para formar un gobierno, pero que "todo lo que forme parte del mensaje y proyecto de Vox" lo seguirán defendiendo, como el PP defendará sus posicionamientos, por lo que "habrá cosas sin pacto en las que estemos de acuerdo". En ese sentido, ha destacado que Vox apoyó iniciativas del Botànic en la pasada legislatura cuando consideró que "eran buenas para los valencianos". Por ello, ha insistido: "Con el PP, sin ser socios, apoyaremos las medidas que nos parezcan más convenientes y le aseguro que llegaremos a acuerdos en algunas cuestiones".

