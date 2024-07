Sumar critica que PP y Junts "se pegan un tiro en el pie" al rechazar el techo de gasto y dice que no frenarán los PGE

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado que PP y Junts "se pegan un tiro en el pie" no aprobando la nueva senda de estabilidad presupuestaria y remarca que los nuevos Presupuestos no quedan paralizados, dado que podrían presentarse con el techo de gasto vigente actualmente. A través de la red social 'X', ha remarcado que el rechazo de estas dos formaciones a la senda de estabilidad y los objetivos de déficit implica restar 3.000 millones de gasto a las comunidades y 1.500 a las corporaciones locales. "La no aprobación hoy de la nueva senda ni frena ni paraliza la elaboración de los PGE de 2025, solo los enmarca dentro de la senda vigente en lugar de la nueva", ha apostillado. Previamente, la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha tildado de "pataleta" la decisión de Junts, aunque también replica que con ello no va a frenar las cuentas públicas del año que viene. "Si Junts hace caer el techo de gasto ni es un golpe de efecto ni frena los presupuestos del 2025, es una pataleta", ha lanzado en un mensaje en la red social 'X'. La también dirigente de En Comú Podem ha remarcado que la senda de estabilidad presupuestaria que traía el Gobierno establece 3.000 millones extra a las comunidades, por lo que no aprobarla conlleva que "pierde Cataluña". "Otra jugada maestra", ha zanjado Vidal para criticar a Junts.

