PNV, abierto a apoyar medidas de regeneración dentro de los límites democráticos, pero pide reformar la Ley de Secretos

El PNV se ha mostrado abierto a apoyar las medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno pero "siempre" que estén dentro de los "límites democráticos", aunque reclaman incluir en el plan del Ejecutivo la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Así lo han expresado fuentes del partido nacionalista tras la reunión del portavoz del grupo parlamentario, Aitor Esteban, con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para avanzar en las medidas de regeneración democrática propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el Pleno del Congreso el pasado miércoles. Según detallan, Esteban ha acudido al encuentro con "ánimo constructivo", una actitud que aseguran además que mantendrá hacia aquellas iniciativas que el Ejecutivo decida presentar ante las Cámaras, aunque "siempre dentro de los límites fijados por los principios democráticos". Eso sí, los nacionalistas vascos han trasladado a los dos ministros que, desde su punto de vista, no tendría sentido impulsar un listado de iniciativas "a cargo de todos y cada uno de los grupos políticos", podría contribuir a "una cacofonía que no conduciría ninguna regeneración". LA LEY DE SECRETOS: EL "ESPEJO" DE LA DEMOCRACIA Ya durante el debate de la semana pasada en el Pleno del Congreso el portavoz parlamentario de la formación vasca, defendió que a veces las leyes "no son suficientes" si no hay "valores morales". En ese sentido, Esteban aseguró que igual el problema no eran las normas sino la ausencia de una "verdadera cultura democrática" en España, que, desde su punto de vista, no existe ni en los juzgados o ni las instituciones. Al hilo de esta cuestión, el diputado vasco situó la reforma de la Ley de Secretos oficiales como un "espejo" para medir la democracia y las "carencias" y "debilidades" del Estado, ya que considera que esta norma es el "reflejo de la imperfección" de la democracia actual en nuestro país. Algo que posteriormente Sánchez, se comprometió a abordar. Finalmente, Esteban pidió al dirigente socialista que tenga "cuidado" a la hora de llevar a cabo sus propuestas para que los "impulsos" no acaben en "frustraciones". "Habrá que hilar fino o no hilar nada", reclamó.

