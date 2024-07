Maragall rompe el carné de ERC tras la polémica por los carteles de Alzheimer

El exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall ha anunciado este lunes que rompe el carné de ERC tras la polémica por los carteles difamatorios contra él y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y la enfermedad de Alzheimer. "Desde hoy dejo de pertenecer a la organización, pero sigo identificado con la perspectiva de una ERC en un proceso explícito de renovación", ha subrayado en rueda de prensa en la sede del partido, tras concretar que es una decisión que tomó la semana pasada pero no pudo anunciar por tener Covid. Según Maragall, ha querido esperar a que se tomaran las decisiones, individuales y orgánicas, que tocaban tras lo ocurrido, pero constata que "siguen abiertos aspectos pendientes" para aclarar. "Pero llego a la conclusión de que no puedo permanecer callado ante todo esto, y aún menos podría aceptar que alguien confundiera silencio con conformidad o con complicidad", ha señalado. En su opinión, no puede seguir con una apariencia de normalidad o que se especule sobre su actitud o valoración sobre lo ocurrido: "Como no puedo dejar esto en el aire, hasta aquí hemos llegado". DECEPCIONADO Y CRÍTICO Tras aclarar que ha sido la suma de un cúmulo de circunstancias y elementos los que le han llevado a abandonar la militancia de ERC, se ha mostrado decepcionado y crítico con las actuaciones protagonizadas por una parte determinada del partido, pese a añadir que la dirección política "se ha comportado de una manera inicialmente correcta". Además de reivindicar que si se ha llegado hasta este punto fue por la denuncia que presentó al día siguiente de conocerse los hechos, ha lamentado que cuando ocurrió nadie quiso "dar la cara ni asumir las responsabilidades" que tocaban. A su juicio, el episodio de los carteles evidencia "la ignorancia, inconsciencia y frivolidad política" de lo que idearon, ejecutaron y autorizaron la iniciativa, y ha acusado a la dirección de Comunicación de entonces de ser responsable de ello por acción, omisión o por descontrol, ha dicho textualmente. "También sabemos que la dirección política no lo supo hasta unos meses después. Lo que no la exime ni elimina su responsabilidad directa e indirecta", ha manifestado Maragall, que ha lamentado que lo ocurrido haya sido utilizado, en su opinión, con objetivos políticos. En concreto, reprocha que se haya querido usar aprovechando el debate interno que vive la formación y como herramienta "de descrédito del conjunto de la organización". "NUEVA ETAPA CON NUEVOS LIDERAZGOS" Pese a romper el carné de ERC, ha defendido la necesidad de "abrir una nueva etapa con nuevos liderazgos" en el partido, y ha recalcado que como ciudadano intentará contribuir a fortalecer el proyecto republicano. "Miles de afiliados a ERC asisten con estupor y evidente disgusto e indignación a un espectáculo vergonzoso que nunca hubiéramos imaginado", ha zanjado.

