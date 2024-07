Gamarra ve "insostenible" la situación de Sánchez tras perder votaciones y le pide entender que "ha terminado su tiempo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es "insostenible" la situación del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras "perder votaciones" en el Congreso y le ha emplazado a hacer una "reflexión" porque, a su juicio, debe entender que "ha terminado su tiempo" y los españoles merecen "otro Gobierno". En este escenario, ha indicado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciará este miércoles las medidas que "deben llevarse a cabo" si Sánchez "no da un paso al frente". El jefe de la oposición ha convocado este miércoles a sus diputados, senadores y eurodiputados a partir de las 13.30 horas en el Senado para una reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PP, donde aprovechará para hacer balance del curso político. Ese encuentro de Feijóo con sus parlamentarios se producirá un día después de que el Pleno del Congreso haya rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. En la misma sesión plenaria también se ha tumbado la reforma de la Ley de Extranjería, que ha contado con el rechazo de PP, Vox y Junts. LE PIDE "UNA REFLEXIÓN": "ESPAÑA MERECE OTRO GOBIERNO" En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra ha subrayado que hoy Sánchez "ha perdido" esas votaciones y ha criticado que ni siquiera haya "participado" en las mismas. "Ha quedado claro que tiene votos para estar en el Gobierno pero no tiene votos para gobernar y, por tanto, es el momento de que haga una reflexión", le ha invitado. La 'número dos' del PP ha señalado que sus socios no quieren a Sánchez "por su valía" o "por las leyes que pueda impulsar" sino "única y exclusivamente por su debilidad". "Lo que queda constatado hoy es que España merece otro Gobierno, merece estabilidad y merece también capacidad para poder gobernar e impulsar con una mayoría parlamentaria las iniciativas que necesita España", ha proclamado. Según Gamarra, el 23 de julio de hace un año Sánchez "no tuvo el apoyo de las urnas" y "hoy lo que ha quedado constatado que no tiene el apoyo parlamentario para poder gobernar". A su entender, como ya le dijo el propio Feijóo en el debate de investidura esta legislatura "era un error" y hoy se evidencia que Sánchez "sobrevive en la Moncloa pero que no tiene capacidad de gobernar". "No tienen una mayoría para gobernar. Tuvieron única y exclusivamente una mayoría para conseguir una investidura que le permitiera a sus socios tener el Gobierno más débil posible en nuestra democracia", ha aseverado, para insistir en que Sánchez debe "reflexionar" y pensar en las medidas que debe adoptar "ante esta situación insostenible para garantizar la gobernabilidad" en España. ¿UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA O UNA MOCIÓN DE CENSURA? Al ser preguntada si entonces Feijóo exigirá que se someta a una cuestión de confianza, que dimita o incluso el PP podría presentar una moción de censura, Gamarra no ha querido concretar y se ha remitido a la intervención del líder de su partido este miércoles en el Senado. "Pedro Sánchez debe reflexionar sobre la situación a la que ha llevado a nuestro país y, por tanto, es el momento de que él se pronuncie. Mañana será el momento de que el presidente Feijóo anuncie las medidas que considera que deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente", ha abundado, para agregar que Sánchez "no tiene estabilidad" ni "tiene la dignidad" para "asumir las consecuencias de la situación parlamentaria que tiene". La secretaria general del PP ha recalcado que el Congreso "ha dejado caer más leyes del Gobierno de las que ha aprobado en este periodo de sesiones" y "tiene más casos de corrupción abiertos que leyes es capaz de aprobar". Según ha dicho, la legislatura "se está convirtiendo en un calvario parlamentario" para Sánchez. "UN GOBIERNO ACOSADO POR LA CORRUPCIÓN" Gamarra ha subrayado que incluso han viso el "esperpento" y el "ridículo" de ver en el Congreso como el Congreso levantaba el veto del Senado al techo de gasto pero luego "ha sido el propio Congreso quien ha tumbado esos objetivos de estabilidad presupuestaria". Gamarra ha insistido en que la investidura de Sánchez fue desde el principio "un error" y una "irresponsabilidad histórica", dado que "uno no puede gobernar si no tiene una mayoría parlamentaria que le respalde". Según ha resaltado, solo ha sacado adelante la Ley de Amnistía para mantenerse en el poder. Aparte de no tener apoyos para sacar adelante normas como la Ley de Extranjería o leyes económicas, ha dicho que "no tiene legitimidad para seguir adelante con una esposa, que en estos momentos está siendo investigada por instancias judiciales" y "con él teniendo que ir a declarar y teniendo que dar la cara por casos de corrupción y tráfico de influencias". CRITICA QUE VAYA MAÑANA A "RENDIR PLEITESÍA" A ARAGONÉS "Ni lo que pasa en el Congreso, ni en la Fiscalía, ni en los juzgados, ni en las calles permiten a este Gobierno que pueda seguir adelante. Por lo tanto, es el momento de que un Gobierno que está acosado por la corrupción, del 'caso Koldo', del caso Begoña y por la corrupción que afecta al hermano del presidente del Gobierno, entienda que ha terminado su tiempo", ha enfatizado. Finalmente, la 'número dos' del PP ha criticado que este miércoles el jefe del Ejecutivo viaje a Barcelona para "rendir pleitesía" al presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, al que "quiere reemplazar con el apoyo de su propio partido", en alusión a la posible investidura del socialista Salvador Illa.

