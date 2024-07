Francia asegura que los carteristas se han ido de París por presión policial en JJ.OO.

París, 23 jul (EFE).- La presión policial durante los Juegos de París ha llevado a muchos grupos de carteristas de la capital francesa a dejar de actuar durante el periodo del evento, aseguró este martes la presidenta de la región de Isla de Francia, Valérie Pécresse.

En un encuentro con la prensa para mostrar las renovaciones y la forma de funcionamiento de los transportes públicos durante los Juegos Olímpicos que comienzan oficialmente este viernes, Pécresse detalló también que se han instalado 80.000 cámaras de seguridad en la región que dirige y que congrega la mayoría de pruebas olímpicas.

"Me he reunido con la dirección de la policía de París y me ha confirmado que las redes de carteristas habían decidido actuar en otro lugar", afirmó la presidenta de Isla de Francia.

La responsable regional atribuyó esa tendencia al aumento de número de policías y gendarmes desplegados durante los Juegos, tasados en 30.000 -45.000 en días importantes-, con el refuerzo de agentes extranjeros, y que ha servido para disuadir esta clase de delincuencia.

Según estadísticas oficiales, París cuenta con cerca de 9 personas robadas por cada 1.000 habitantes cada año por parte de los carteristas, que, en la capital francesa, están liderados por redes internacionales de países como Costa de Marfil y Bosnia-Herzegovina.

Este tipo de grupos, muy organizados, llega a amasar botines de hasta 20.000 euros al día, sobre todo en los transportes públicos (metro, trenes de cercanías, autobuses y tranvía). Los turistas, que suelen portar dinero en efectivo en altas cantidades, son uno de los objetivos prioritarios.

Pécresse recordó que estas redes son conocidas por las autoridades policiales y que, aunque sus integrantes entran en prisión por breves periodos, vuelven a salir y delinquir.

Asimismo, destacó la instalación de 80.000 cámaras de seguridad en los transportes y el despliegue de equipos con perros entrenados para la detección de explosivos.

"Se dice que los franceses acogen mal a los turistas, que les cuesta hablar otras lenguas, que se sienten dejados a su suerte en los transportes. En este caso es todo lo contrario. Tenemos la mano tendida", proclamó.

La presidenta regional mostró una aplicación de móvil concebida por la agencia estatal francesa de trenes (SNFC) que usarán agentes vestidos con chalecos morados expresamente desplegados para los Juegos para aclarar dudas de los usuarios.

Paralelamente, Isla de Francia ha puesto en marcha una aplicación ('Trasport Public París 2024') que aporta en directo el mejor itinerario para llegar a un lugar de competición.

Durante la visita acompañada por la prensa, Pécresse mostró las renovaciones en la estación del Norte de París (Gare du Nord, en francés), la más frecuentada de Europa y que durante los Juegos acogerá diariamente 600.000 pasajeros (100.000 más que lo habitual).

Esta estación conecta por tren de cercanías con el Estadio de Francia de Saint-Denis, donde está el estadio olímpico, entre otros lugares de competición.

Pécresse volvió a salir al paso sobre las críticas al aumento de las tarifas de transporte (algunas se han duplicado, como los billetes simples, de los 2,10 a los 4 euros).

"Lo que queremos es evitar a toda costa que se formen filas para comprar un billete simple. Por eso, les decimos a los visitantes que adquieran la tarjeta diaria concebida para los Juegos, que tiene un precio de 16 euros al día y sirve para todas las zonas y todo tipo de transportes", refirió.

La presidenta destacó que si ese pase de transporte se adquiere de forma semanal el precio diario cae hasta los 10 euros.