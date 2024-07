Errejón espera que el uso "descaradamente político" de la causa contra Begoña Gómez mueva al PSOE a reformar la Justicia

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que el uso "descaradamente político" de la causa contra Begoña Gómez, con un juez que actúa al "dictado" de la extrema derecha, termine de convencer al PSOE sobre la necesidad de desplegar medidas de "democratización" de la Justicia. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, ha manifestado que estas maniobras de los "reaccionarios" no van a "quebrar" al Ejecutivo y ha recordado que una estrategia similar padeció el exprimer ministro portugués António Costa, que dimitió y se convocaron elecciones en el país por una investigación por presunta corrupción que quedó en nada. Para Errejón, el PSOE hasta ahora no estaba "muy convencido" de aplicar reformas en materia judicial, pero espera que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y el uso "marcadamente político" del Poder Judicial les "vaya convenciendo", dado que por las "buenas" y por la "capacidad de persuasión" de Sumar no ha sido posible hasta la fecha. "Hace exactamente un año, el 23 de julio, hubo un vuelco electoral (en España) que nadie esperaba (...) y los reaccionarios todavía no lo han superado. Y como todavía no lo han superado, están dispuestos a utilizar todo su poder en el Estado para acabar tumbando un Gobierno que no les gusta, salido de las urnas, hasta que los españoles voten bien, es decir, voten como a ellos les da la gana", ha denunciado Errejón. Así, ha manifestado que el juez Peinado lleva más de tres meses investigando a la mujer del presidente, sin "encontrar nada" y recibiendo informes de la Guardia Civil que dice que no hay caso. Sin embargo, este magistrado sigue "adelante" al "dictado" de un "grupúsculo de extrema derecha", en alusión a Manos Limpias, y cita como testigo al presidente, Pedro Sánchez, siguiendo a Vox. "Esto es un uso descaradamente político del poder en algunos aparatos del Estado que se niegan a ser democratizados. Y frente a esto nosotros tenemos que decir las cosas muy claras", ha agregado para recordar el caso de António Costa, que fue acusado de tráfico de influencias en una operación judicial que acabó con su retirada y unas posteriores elecciones en Portugal donde acabó gobernando la derecha. Por tanto, Sumar ha reclamado que hace falta "democratizar el Estado" y decirles a los reaccionarios de forma clara, con "tranquilidad pero con toda firmeza", que "abandonen toda esperanza de quebrar al Gobierno de coalición por métodos que van más allá de la soberanía popular y de la voluntad popular". "Hay legislatura (...) No van a hacer con el Gobierno de coalición lo que hicieron con Antonio Costa en Portugal", ha zanjado el portavoz parlamentario de Sumar.Acosta en Portugal.

