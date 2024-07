El PSC ganaría las elecciones en Barcelona a 6,4 puntos de BComú, según el barómetro municipal

El PSC ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, según el barómetro semestral municipal, que coloca a los socialistas (que actualmente gobiernan) en primer lugar en intención directa de voto con un 17,2%, 3,7 puntos porcentuales más que en el último barómetro de diciembre y a 6,4 puntos de BComú. Lo han explicado este martes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del primer semestre del año, realizada del 25 de junio al 4 de julio con unas 800 entrevistas telefónicas. Los socialistas se sitúan a seis puntos de BComú, que obtiene un 10,8% en intención directa de voto; en tercer lugar se coloca ERC con un 9,7%, seguido de Junts con un 7,3%, la CUP (que actualmente no tiene representación) con un 3,3%, el PP con un 2,6% y Vox con un 1,1%. Mientras que el PSC aumenta en intención de voto y sube 5,3 puntos respecto a los resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2023, los Comuns bajan 0,4 puntos, ERC sube 1,5 puntos, Junts baja 0,2 puntos, el PP baja 0,1 y Vox sube 0,3. VALORACIÓN DE LÍDERES En cuanto a la valoración de los líderes, el alcalde Jaume Collboni obtiene una nota media de 4,9 y el mejor valorado es el líder de Junts, Xavier Trias, que obtiene un 5,1, mientras que la líder de ERC, Elisenda Alamany, obtiene un 4,7. La exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, recibe un 4,4, seguido del presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, con una nota media de 2,9, y el líder de Vox, Gonzalo de Oro, con un 1,9. Respecto a la valoración que recibe Collboni, Bonet ha defendido que la valoración de la gestión del gobierno es positiva y que el alcalde personaliza las decisiones y "cuando se toman decisiones no a todo el mundo le gustan". COLAU, TRIAS Y COLLBONI, LOS MÁS CONOCIDOS Trias, Collboni y Colau son conocidos por prácticamente el 90% de los entrevistados: la más conocida es Colau (solo el 4,4% no la conoce), seguida de Trias, que no le conoce el 10,8%, y de Collboni, con un 13,2% de los encuestados que no saben quien es. Sin embargo, a Sirera no le conoce un 51,1% de los encuestados, un 62,6% no saben quien es Alamany y el 83,2% no saben quien es De Oro.

