El presidente de Ceuta, del PP, vota a favor de la reforma de la Ley de Extranjería

Ceuta, 23 jul (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha votado este martes a favor de la reforma de la Ley de Extranjería para la reubicación de los menores extranjeros, a pesar de que a nivel nacional su partido no ha apoyado esta decisión.

La votación se ha producido con motivo de una propuesta presentada en la sesión plenaria ordinaria del día por el PSOE, relativa a pedir a las comunidades autónomas que cumplan con el principio de solidaridad para la reubicación de los menores que afecta a Canarias, Ceuta y Melilla.

La propuesta, que ha salido adelante con 16 votos a favor y 5 en contra, se ha aprobado después de una enmienda presentada por el PP para apoyar la iniciativa.

El presidente de la ciudad ha anunciado la presentación de la enmienda, con la que pretenden, según ha afirmado el consejero de Gobernación y Presidencia, Alberto Gaitán, mostrarse favorables a la reforma y contemplar que el fenómeno migratorio es "estructural" y "requiere de medidas de tal carácter por tratarse de un asunto de todos, no solo de Canarias, Ceuta y Melilla".

Alberto Gaitán ha dicho que Ceuta vive una situación "insostenible" ya que se ha incrementado un 372 % la entrada de menores en la ciudad con respecto al mismo periodo de 2023, lo que ha producido una "sobreocupación del 354 % en los recursos existentes".

El consejero ceutí ha abogado por "una reforma consensuada" del artículo 35 de la actual Ley de Extranjería para el caso de sobreocupación en Canarias, Ceuta y Melilla.

Vivas ha dejado claro que "si hay algún responsable de la enmienda soy yo, por lo que asumo todas las consecuencias que se deriven de esa propuesta ya que a mi edad lo único que pienso es en Ceuta".

"Si los menores llegan a Ceuta, han llegado a España y no hay que establecer ninguna frontera entre Ceuta y el resto de España. Además, los menores no se pueden retornar a Marruecos porque si no hay voluntariedad del menor, este no retorna. Hablamos de menores, no de adultos", ha añadido el presidente autonómico. EFE

