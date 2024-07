El PNV cree que el Gobierno no hace "lo que debería" en las fronteras y para distribuir a menores migrantes

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que el Gobierno no está "haciendo lo que debería" en las fronteras y en materia de distribución de los menores migrantes no acompañados al tiempo que ha sostenido que se debe "poner coto" a que no todas las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades en esta última cuestión. Así se ha pronunciado en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, antes del debate este martes en el pleno de la Cámara Baja de la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para distribuir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades. Esteban ha reconocido que no da la sensación de que "vaya a salir" la norma y que le preocupa que este tema "no se aborde en la profundidad y en la complejidad que tiene", porque no se puede tratar "como un asunto puntual". Tras apuntar que la "situación de Canarias es muy difícil de gestionar" y tiene una "tensión tremenda, ha considerado que "hay que atenderla". El portavoz del PNV ha señalado que una parte importante de los contenidos de esta modificación de la ley son sugerencias y aportaciones de su grupo, de ahí que,esperando que luego se admitan otra serie de enmiendas que van a presentar, votarán a favor de la toma en consideración de la iniciativa. "Nuestro objetivo, es que no se regule sólo para ahora y para un momento puntual, sino que se afronten cuáles son los problemas, se organice todo y todas las instituciones que tienen responsabilidades competenciales las afronten y hagamos esto de manera más ordenada", ha manifestado. En este sentido, ha aclarado que cuando habla de todas las instituciones no solo se refiere a los Gobiernos autonómicos sino que ha citado expresamente al Ejecutivo central, "que no está haciendo cosas que debería hacer en frontera y no está asumiendo su responsabilidad a la hora de distribuir de manera adecuada a esos menores, o no está haciendo cosas con los jóvenes extranjeros no acompañado". Esteban ha asegurado que "todos" deben asumir sus responsabilidades y ha remarcado que, si uno ve, las actas de la reciente Conferencia sectorial en la que se abordó este asunto, se constata que "quién hace más esfuerzo en estos asuntos y afronta de manera más firme sus responsabilidades" es Euskadi "No se puede decir lo mismo de otros. Nosotros lo que queremos es que se haga un cambio en profundidad y se aborde este tema no sólo para aparcar, digamos, por decirlo de una manera a unos niños, no, se trata de abordar todo el tema en su complejidad", ha manifestado. El portavoz del PNV en el Congreso ha añadido que esa reforma de la Ley de Extranjería no supondría para Euskadi aliviar los recursos que dedica a este tema, ya que saben que se tienen que mantener e incluso "alguno más habrá que poner" porque, en estos momentos, hay 6.000 menores en Canarias. Según ha apuntado, "van a seguir viniendo personas" y hay que "gestionarlo de manera adecuada y Europa tiene que poner la mirada ahí". Ha añadido que "lo que no puede ser" es que Euskadi tenga 800 menores y "haya comunidades autónomas que no tengan ninguno, o que tengan 5 o 10". "Y simplemente porque dicen es que no tengo recursos, no tengo dónde llevarlos. Claro, como no tienes recursos, no se te asignan. Como no se te asignan, ¿para qué vas a montar recursos? O comunidades autónomas que desvían a los menores que les llegan y les hacen ir a otros lugares, a otras comunidades autónomas. A eso se le debe poner coto. Si tenemos que poner recursos, tendremos nuestras obligaciones también dentro de los acuerdos europeos y los tratados internacionales, las llevaremos a cabo. Tiene que ser de una manera ordenada y todo el mundo tiene que esforzarse", ha agregado.

