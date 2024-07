El Pleno del Congreso elege hoy a los 10 nuevos vocales del CGPJ y aprobará la reforma judicial pactada por PSOE y PP

El Pleno del Congreso elegirá este martes a los 10 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponden a la Cámara Baja y aprobará, para su remisión al Senado, la reforma judicial pactada también por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde diciembre de 2018 cuando caducó su mandato. En concreto, los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Baja --seis de origen judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio-- serán designados mediante votación en urna y necesitan una mayoría cualificada, es decir, tres quintos de la Cámara, que en el Congreso son 210 votos. Habrá dos tandas de votaciones: una para elegir a los seis vocales del turno judicial y otra para los cuatro juristas. En cada una de ellas los diputados no podrán poner más de seis o cuatro nombres en sus papeletas. El umbral de las 210 papeletas se superará sin problemas gracias a los votos de los dos grandes partidos. Lo que está por ver es si el socio minoritario del Gobierno, Sumar, apoya a todos los aspirantes o sólo a Inés Herreros, promovida por el grupo plurinacional, junto con Carlos Preciado, que será elegido por el Senado. La mayoría de grupos parlamentarios ha preferido mantenerse al margen del proceso al no haber sido consultados sobre los candidatos. Así, Vox y Junts sólo acudieron al examen a los aspirantes en la Comisión de Nombramientos del Congreso para criticar el acuerdo bipartidista y el resto ni siquiera acudieron, con excepción de Unión del Pueblo Navarro. Concretamente, la Cámara Baja designará en el turno de juristas a José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales), Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria) y Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional). Y para el turno de vocales de procedencia judicial los que corresponde nombrar al Congreso son: Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada de Tribunal Superior de Justicia de Navarra); Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (Juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño). REFORMA JUDICIAL Además, el mismo martes, el Pleno del Congreso aprobará para su envío al Senado la proposición de ley pactada por PSOE y PP que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal para evitar las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. La futura ley regula un nuevo régimen de incompatibilidades también para el nombramiento del fiscal general, cargo para el que no podrá ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde eurodiputado, diputado nacional, autonómico o senador. Durante la tramitación de la proposición de ley, PSOE y PP únicamente introdujeron retoques técnicos y rechazaron las enmiendas planteadas por Sumar, el único grupo que hizo sugerencias, y que, al considerar el texto insuficiente optó por abstenerse en la votación en la Comisión de Justicia. De su lado, Vox y Junts, votaron en contra y el resto de grupos no participó en la comisión. SENADO: 159 VOTOS Al día siguiente, es decir el miércoles 24, será el turno del Senado. El Pleno de la Cámara Alta tendrá que llevar a cabo el mismo procedimiento para al elección de los 10 vocales que le corresponde elegir, aunque en este caso la mayoría cualificada se sitúa en 159 votos. En concreto, los aspirantes que se votarán en la Cámara Alta son: Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes). Y los seis aspirantes del turno judicial serán: José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró, Barcelona) A partir de ahí y una vez que todos ellos --tanto los elegidos por el Congreso, como los del Senado-- hayan tomado posesión de su cargo, tendrán entre tres y siete días para elegir a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo. PUESTO VACANTE DURANTE DOS AÑOS Además, el Senado votará, también miércoles, al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional destinado a cubrir la vacante que dejó en el julio de 2022 Alfredo Montoya, tras su renuncia por motivos de salud. Ese puesto corresponde al PP, que ha acordado con los socialistas promover a José María Macías, hasta ahora vocal del CGPJ del bloque conservador. El aspirante superó el test de idoneidad en la Cámara Alta con el aval de PP, PSOE, Sumar y Agrupación Herreña Independiente y la abstención de UPN. Para ser nombrado por el Pleno deberá reunir también el apoyo de un mínimo de 159 senadores, que conseguirá sin problema. Finalmente, el Pleno de la Cámara Alta acogerá también el debate y posterior votación para tomar en consideración la reforma judicial propuesta por PP y PSOE enviada tras ser aprobada en el Congreso. La previsión es que la reforma quede definitivamente aprobada en el Pleno programado para el día 31 de julio.

