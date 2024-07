Coalición Canaria avisa de que si no hay acuerdo pedirá no votar la reforma de Extranjería

Madrid, 23 jul (EFE).- La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avisado este martes de que si a lo largo del pleno del Congreso no hay un acuerdo entre los partidos para admitir a trámite la reforma de la ley de extranjería que busca hacer vinculante la acogida de los migrantes menores no acompañados pedirá que no se vote hoy y "sigamos hablando".

"Hoy no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", ha lamentado. EFE

