Bolaños reitera que hay una "persecución despiadada" contra el presidente y advierte: "Hay Sánchez para muchos años"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que hay una "persecución despiadada" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su familia, después de que el juez que instruye la causa que afecta a su mujer, Begoña Gómez, le haya citado a declarar como testigo. A su juicio, esta persecución es "evidente" y considera que no "disimulan" ni el Partido Popular ni Vox, ni tampoco las organizaciones "ultraderechistas" que han presentado las denuncias contra Begoña Gómez. No obstante advierte de que hay Pedro Sánchez y Gobierno "para muchos años". "Lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y Gobierno progresista para muchos años", ha indicado en una comparecencia en el Congreso de los Diputados junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, después de que ambos se reunieran con varios grupos parlamentarios para discutir sobre el plan de regeneración democrática anunciado por Sánchez. El pasado viernes, después de que la mujer de Sánchez compareciese en el juzgado y se acogiese a su derecho a no declarar, Bolaños ya denunció una "persecución inhumana y cruel" contra el jefe del Ejecutivo y su mujer y llegó a tachar de absurdo la petición de Vox de que Sánchez acudiese a declarar. Este lunes, una vez que el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado personarse en La Moncloa para tomar declaración a Sánchez, Bolaños insiste en que se está produciendo una "persecución despiadada". "Lo que parece es", ha lanzado el ministro. ACUSA AL PP DE UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL CASO Según ha explicado, esta persecución se inicia con organizaciones ultraerechistas "Vox y otras marcas blancas del PP presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada porque no hay nada que esclarecer", señala. "Acto seguido el señor Feijóo y el Partido Popular hacen una utilización política de esa persecución, intentando ensuciar el nombre de personas honestas, como es la mujer del presidente del Gobierno", ha reprochado a continuación. Por el contrario, el ministro no ha aclarado si Sánchez declarará ante el juez y si lo hará de viva voz o por escrito, al ser interrogado directamente sobre este punto. Tampoco ha concretado cómo se va a llevar a cabo el recurso contra esta decisión del juez de que Sánchez declare como testigo, avanzado este mismo lunes por el PSOE. "Al terminar las reuniones he leído que se van a presentar algunos recursos contra esta decisión. Vamos a ver cuando se pronuncien los tribunales competentes, pero a partir de ahí poco más puedo aportar", ha terminado.

