Azcón anuncia que su Ejecutivo prepara una normativa para restringir la instalación de placas solares en los embalses

El Gobierno de Aragón prepara una normativa para restringir la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses, ha anunciado este martes el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, en un acto celebrado junto al pantano de Lanuza (Huesca), junto con el presidente de la DPH, Isaac Claver, y el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó. En rueda de prensa, Azcón ha recordado que el pasado 1 de julio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para regular la instalación de placas solares en los embalses, afectando en Aragón a 14 láminas de agua: Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca, San Salvador, Búbal y Lanuza. "En Aragón lo tenemos claro: No queremos placas flotantes, es una injusticia", ha aseverado Azcón, quien no entiende que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defienda la instalación de placas en embalses, considerando que "esto pone de relevancia que no conoce la idiosincrasia de este valle –Tena--, los problemas diarios que tiene este territorio y las consecuencias que traería la instalación de esas placas". Las restricciones se incluirán en el Plan Energético de Aragón, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha preguntado "si alguien imagina este idílico paisaje lleno de placas flotantes y convertido en una mancha negra, si alguien en su sano juicio está dispuesto a autorizar una aberración como esta", recalcando que tanto los municipios afectados, como la Diputación de Huesca se oponen. Los embalses han generado una actividad turística y cultural en el territorio, ha observado Jorge Azcón, quien ha puesto el ejemplo de Lanuza, donde desde hace 31 años se celebra cada verano el Festival Pirineos Sur y hay un embarcadero para practicar deportes de agua. Además, "los embalses tienen un papel fundamental para los regantes y deben tener garantizado el cien por cien del agua que almacenan los embalses", apuntando que si se instalan las placas se limitará el uso del agua en un 15 por ciento. El presidente ha indicado que "en Aragón hay mucha energía renovable" y aporta el 13,5 por ciento del total nacional, solo por detrás de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, puntualizando: "No estamos dispuestos a que las renovables se produzcan en cualquier sitio ni a cualquier precio". La industria electrointensiva apuesta por Aragon, como es el caso de los centros de datos, ha comentado. Asimismo, ha recordado que las Cortes de Aragón se opusieron por unanimidad a las placas solares en los pantanos, aprobando una PNL el pasado mes de junio, y ha emplazado a "dejar de lado los intereses partidistas y nos pongamos a defender el territorio". DESCONOCER EL TERRITORIO El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha avanzado que el Ayuntamiento recogerá firmas contra "las aberraciones que se le ocurren a la gente que desconoce el territorio", enfatizando: "Hemos aportado ya mucho más de lo que nos tocaba y no podemos quedarnos con los brazos cruzados". El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha asegurado que la instalación de placas en embalses como Búbal, La Sotonera o El Grado "sería una aberración, sería atentar contra los magníficos recursos que tenemos en la provincia, un patrimonio natural y un paisaje espectacular".

