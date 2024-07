El TSJA rebaja por el "sí es sí" la condena a un joven por abusar de una menor a la que conoció por Instagram

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de nueve a seis años de prisión, en aplicación de la conocida como ley del 'sólo sí es sí', la condena impuesta a un joven acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años a la que conoció a través de Instagram. La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, consultada por Europa Press, ha desestimado el recurso del acusado después de que alegara que desconocía la edad de la adolescente y que, en todo caso, fueron relaciones consentidas. Sobre esto último, el alto tribunal andaluz aclara que para que este argumento tenga validez debe existir, no sólo un consentimiento de la menor, sino una proximidad en la edad y el grado de madurez de ambos. La Sala lo descarta pues se llevaban cinco años y los informes psicológicos no aprecian una igualdad entre ambos a nivel madurativo. Así, y aunque desestima el recurso del acusado, el TSJA ha revocado parcialmente la sentencia de la Audiencia de Granada que lo condenó para aplicar de forma retroactiva la que es en la actualidad la norma más favorable al acusado, tal y como exige la ley. Así, le condena ahora por un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años y rebaja su pena de nueve a seis años de cárcel. Junto a ello deberá cumplir seis años de libertad vigilada, indemnizar a la menor en 3.000 euros y no podrá acercarse o comunicarse con ella durante doce años, a lo que se suman distintas inhabilitaciones especiales para acoger o trabajar con menores. Los hechos se remontan a diciembre de 2018, cuando el joven, que tenía 19 años y trabajaba como repartidor en un restaurante, mantuvo relaciones sexuales con la víctima, a la que conoció por Instagram y que acababa de cumplir 14 años. Fue la madre de la joven la que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

