El presidente canario espera que "nadie" se oponga a la admisión a trámite de la modificación de la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera que "nadie" se oponga a la admisión a trámite de la modificación de la Ley de Extranjería este martes en el Congreso de los Diputados para poder abordar la derivación de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las costas españolas a otras comunidades autónomas atendiendo a unos criterios establecidos. "Mañana lo que se va a producir es la admisión a trámite, por lo tanto, yo espero y deseo que nadie se pueda oponer a que se admita, a partir de ahí, en el procedimiento o en el plazo en el que se tiene que aprobar esa proposición de ley, pues se podrán presentar enmiendas y mejoras", apuntilló en declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por las diferencias que existen entre el Gobierno central y Partido Popular --con quién cogobierna Clavijo en Canarias-- en relación a la modificación de esta norma. En este marco, ha lamentado la situación, ya que apuntó que el PP en un principio hizo llegar al Ejecutivo central unos documentos, sin embargo el Gobierno de España "no sienta al Partido Popular a negociar esas modificaciones". "JUGANDO A HACER POLÍTICA" Clavijo indicó que "al final uno por otro y en un asunto tan importante" parece que se sigue "jugando a hacer política, en vez de buscar una solución para esos niños y niñas" que llegan a las costas canarias y a otros puntos de España. De todos modos, apuntó que se trasladará esta tarde a Madrid para acudir este martes al Congreso de los Diputados y seguir la tramitación de la modificación de la ley, aún así matizó que esto "no da respuesta a la situación de emergencia" que tiene Canarias, subrayando que "lo único que podría dar respuesta" al momento "de emergencia es un decreto ley". En ese caso, agregó, también se tienen que sentar a negociar los términos de ese decreto ley porque después tiene que "ser convalidado" para que permita dar respuesta a lo que ocurre actualmente en Canarias. Añadió que durante este domingo llegaban 18 menores, matizando que esto con una mar que "todavía no está buena", por lo que si es así "y llegan con este número lo que espera por delante es una afluencia muy complicada de poder dar una respuesta mínima" a los menores inmigrantes no acompañados. Por ello, apeló a la "responsabilidad" para que esto "no se convierta ni en un problema territorial ni en un problema político", ya que incidió en que lo que se está sufriendo "es un problema humanitario y como tal se debe tratar". "Lo tenemos que tratar como país, no lo podemos tratar como fuerzas políticas, lo tenemos que tratar como país y qué respuesta le queremos dar a esos menores que, desgraciadamente seguimos, no solo recibiendo en nuestras costas, sino falleciendo en la mar, intentando llegar", apuntilló para agregar que "cada 45 minutos muere un inmigrante y también desgraciadamente como en los últimos días una niña de dos años", que tras la travesía, murió al llegar a Canarias. VOX INTENTARÁ "TORPEDEAR" En este proceso de la modificación de la Ley de Extranjería, el presidente de Canarias apuntó que la postura de Vox "intransigente e inhumana" es conocida y admite que la formación de Santiago Abascal "va a intentar torpedear y va a intentar, por todos los medios, retrasar esto". Si bien, manifestó que "los tiempos legales son los que son" en el Congreso de los Diputados, apuntando que esta proposición no de ley "llega cuando pudo llegar", sin querer entrar a "si tarde o temprano", aunque confiado en que "va a tener una tramitación porque además la Ley de Extranjería requiere una modificación con mucho más calado y profundidad como las propias ONG" les han trasladado. Sin embargo, consideró que el 30 de julio, que es el último Consejo de Ministros, se podría "aprobar un decreto ley que dé respuesta a la emergencia", porque es lo que se necesita, pero matizó "no es para darle respuesta a Canarias, es para darle respuesta a los niños y a las niñas", ya que "no" quiere que el archipiélago "sea otra vez noticia por el muelle de la vergüenza como fue el de Arguineguín" o porque se están "vulnerando" los derechos de los menores o "no" se está cumpliendo con los tratados internacionales. En este sentido, urgió una "respuesta humanitaria" y considero necesario buscar "un punto de encuentro" para sacar adelante un decreto ley que tenga la "garantía de ser convalidado".

Compartir nota: Guardar Nuevo